В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 поведением россиян

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что причиной роста заболеваемости COVID-19 в России являются поведение населения и низкие темпы вакцинации. Об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, пишет РИА Новости.
По словам министра, чтобы избежать увеличения числа заболевших, нужно принять меры по ограничению социальных контактов.
Глава Минздрава отметил, что ковидом заражаются в том числе и молодые люди, а среди людей в возрасте старше 65 лет вакцинировались только 42% населения, что совершенно недостаточно. Подчеркивается, что вакцина от COVID-19 доступна во всех регионах.
«Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост», — пояснил министр.
Ранее стало известно, что пожилых медработников просят вернуться к своим обязанностям из-за возросшей нагрузки на систему здравоохранения.
«Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина», — сказал глава Минздрава.
Сейчас в России новый всплеск заболеваемости, смертность от COVID-19 обновляет антирекорды, число выявляемых случаев в сутки может достигнуть исторически пиковых значений.