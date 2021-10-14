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В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 поведением россиян

Елена Прошина
1 час назад

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что причиной роста заболеваемости COVID-19 в России являются поведение населения и низкие темпы вакцинации. Об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, пишет РИА Новости.

В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 поведением россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, чтобы избежать увеличения числа заболевших, нужно принять меры по ограничению социальных контактов.

Глава Минздрава отметил, что ковидом заражаются в том числе и молодые люди, а среди людей в возрасте старше 65 лет вакцинировались только 42% населения, что совершенно недостаточно. Подчеркивается, что вакцина от COVID-19 доступна во всех регионах.

«Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост», — пояснил министр.

Ранее стало известно, что пожилых медработников просят вернуться к своим обязанностям из-за возросшей нагрузки на систему здравоохранения.

«Часть медработников старших возрастов перед началом COVID-19, поскольку были объявлены мероприятия по изоляции лиц старшего возраста, ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина», — сказал глава Минздрава.

Сейчас в России новый всплеск заболеваемости, смертность от COVID-19 обновляет антирекорды, число выявляемых случаев в сутки может достигнуть исторически пиковых значений.

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Госдума,РИА Новости,
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