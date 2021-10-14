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Инфекционист объяснил новый антирекорд заболеваемости коронавирусом

Алиса Селезнёва
13 минут назад

Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 в России связан с увеличением количества тестирований, при этом ориентироваться стоит на число летальных случаев, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Инфекционист объяснил новый антирекорд заболеваемости коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев заболеваемости коронавирусом, что стало новым антирекордом. При этом было зафиксировано 986 летальных исходов.

По мнению врача-инфекциониста, россиянам стоит ждать новых антирекордов по суточной заболеваемости COVID-19.

«Ориентироваться нужно не на количество заболевших, а на число летальных исходов и госпитализаций, на другие параметры, а не на количество выявленных больных. Это чисто статистические данные, зависящие от количества взятых тестов ( ) Если больше тестирований, то будет расти и количество выявленных случаев COVID-19», - пояснил Евгений Тимаков.

Он также отметил, что куда более тревожным показателем является рост числа умерших из-за COVID-19.

«Летальность отражает истинное количество «тяжелых» заболевших. Летальность у нас печальная, она растет», - заявил врач.

Ранее в Москве на фоне роста заболеваемости было организовано бесплатное экспресс-тестрование на COVID-19. Экспресс-тесты можно сделать в десяти МФЦ и десяти общественных местах, в том числе в торговых центрах, ГУМе и фудмолле «Депо». Также экспресс-тесты начали брать в ряде школ Москвы.

Общество,Евгений Тимаков,
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