Инфекционист объяснил новый антирекорд заболеваемости коронавирусом

«Ориентироваться нужно не на количество заболевших, а на число летальных исходов и госпитализаций, на другие параметры, а не на количество выявленных больных. Это чисто статистические данные, зависящие от количества взятых тестов ( ) Если больше тестирований, то будет расти и количество выявленных случаев COVID-19», - пояснил Евгений Тимаков.