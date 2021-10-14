Инфекционист объяснил новый антирекорд заболеваемости коронавирусом

Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 в России связан с увеличением количества тестирований, при этом ориентироваться стоит на число летальных случаев, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков.
За последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев заболеваемости коронавирусом, что стало новым антирекордом. При этом было зафиксировано 986 летальных исходов.
По мнению врача-инфекциониста, россиянам стоит ждать новых антирекордов по суточной заболеваемости COVID-19.
«Ориентироваться нужно не на количество заболевших, а на число летальных исходов и госпитализаций, на другие параметры, а не на количество выявленных больных. Это чисто статистические данные, зависящие от количества взятых тестов ( ) Если больше тестирований, то будет расти и количество выявленных случаев COVID-19», - пояснил Евгений Тимаков.
Он также отметил, что куда более тревожным показателем является рост числа умерших из-за COVID-19.
«Летальность отражает истинное количество «тяжелых» заболевших. Летальность у нас печальная, она растет», - заявил врач.
Ранее в Москве на фоне роста заболеваемости было организовано бесплатное экспресс-тестрование на COVID-19. Экспресс-тесты можно сделать в десяти МФЦ и десяти общественных местах, в том числе в торговых центрах, ГУМе и фудмолле «Депо». Также экспресс-тесты начали брать в ряде школ Москвы.