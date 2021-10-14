Хакеры устроили провокацию в инстаграм консульства РФ в Харькове

Хакеры взломали Instagram-аккаунт генерального консульства России в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ на Украине.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Утром 14 октября на странице консульства РФ появилось поздравление с Днем защитников и защитниц Украины, сделанное якобы от имени генерального консула Игоря Демяненко.

Один из дипломатов рассказал ТАСС, что в опубликованном хакерами посте содержались «провокационные высказывания» в адрес российского руководства.

«Специалисты выясняют, каким образом произошел взлом, и восстанавливают контроль над страницей», - подчеркнул собеседник агентства.

Как рассказало РИА Новости, в опубликованном хакерами посте отмечалось, что российские дипломаты «восхищаются украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли».

В 2014 году Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, отменил указ от 1999 года о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля и учредил новый государственный праздник – День защитника Украины, 14 октября. В эту дату также отмечается День украинского казачества.