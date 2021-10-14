Пока вы в маске: в ВОЗ высказались о происхождении ковида

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

ВОЗ допустила, что коронавирус мог возникнуть в лаборатории

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что коронавирус могли создать в лаборатории. Однако есть и много других теорий возникновения ковида, которые заслуживают внимания. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. «С самого начала ВОЗ настаивала на полностью открытом и прозрачном научном процессе, чтобы понять причины пандемии. Все гипотезы должны рассматриваться - от передачи от животного до утечки из лаборатории. Эта версия пока окончательно не отклонена», — сказал глава ВОЗ в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. Он подчеркнул, что изучение происхождения коронавируса — исключительно научный вопрос, а потому исследование требует времени.

Разработчики «Спутника» предложили новые вариации вакцины

«Лайт», «Кидс» и «Нос» — разработчики «Спутника» сообщили об успехах по трем направлениям. Однокомпонентная вакцина показала 70-процентную эффективность против Дельта-штамма ковида. Детская дозировка может быть зарегистрирована в ближайшие недели. А назальная форма препарата начинает клинические испытания.

Россия подошла к вопросу вакцинации несовершеннолетних гораздо более вдумчиво — или же чересчур осторожно — чем многие западные страны. В США прививки для детей от 12 лет рекомендовали еще в мае, к сентябрю хотя бы один укол сделали более 40% американских подростков, а в руководстве отдельных школ вакцинацию решили сделать обязательной несмотря на сопротивление части родителей. Вслед за Вашингтоном вакцинацию несовершеннолетних одобрил европейский регулятор EMA, но конкретные меры определяются на национальном уровне.

Учёные определили продолжительность естественного иммунитета к COVID-19

Учёные из Италии и Швеции определили длительность естественного иммунитета у переболевших COVID-19. Как выяснилось, у большинства переболевших коронавирусом количество антител заметно снижалось в течение первого полугодия, а потом на 15 месяцев фиксировалось на одном уровне. Агентство РИА Новости пишет со ссылкой на базу препринтов bioRxiv.org, в которой опубликованы результаты исследования, что учёные собрали 188 анализов крови у 136 пациентов, у которых заболевание протекало и в лёгкой и в тяжелой форме. В контрольную выборку была включена плазма 108 участников с отрицательным ПЦР-тестом.

Источник отмечает, что специалисты в ходе исследований измеряли титры анти-S и анти-RBD антител в плазме крови. Антитела первой группы нацелены на весь S-белок вируса, второй — на рецептор-связывающий домен (RBD) вирусного белка, который определяет связывание вируса с клеткой. Главной целью исследования было определить, в течение какого времени антитела остаются активными в клетках плазмы.

В России предложили сделать бесплатным экспресс-тестирование на COVID-19

Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию по всей России нужно сделать бесплатным, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, пишет URA.RU. По его словам, массовое тестирование на COVID-19 поможет остановить развитие инфекции в России. Это стоит дорого, но не больше, чем лечение всех больных коронавирусом, добавил политик. Один тест можно приобрести за тысячу рублей, при централизованной закупке стоимость можно снизить вдвое, уверен Куринный.

«Лечение человека обходится гораздо дороже. Это в районе 150-200 тысяч минимум. Я уж не говорю про стоимость человеческой жизни, если кто-то заболевает и, не дай бог, умирает. Поэтому я считаю, что эта мера оправдана», — предложил он.

В ВОЗ сообщили о снижении смертности от COVID-19 в мире

Средний уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире продолжает снижение, в настоящее время он достиг самого низкого уровня почти за год, рассказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает ТАСС.