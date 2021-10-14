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Врачей на пенсии попросят вакцинироваться и вернуться к работе

Алиса Селезнёва
48 минут назад

Ушедшим на пенсию из-за распространения коронавируса врачам Минздрав России предложил вакцинироваться и вернуться на работу. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Врачей на пенсии попросят вернуться к работе
Фото: ТАССТАСС

С 18 января в России идет массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна и проводится несколькими зарегистрированными в стране вакцинами: «Спутник V» и «Спутник лайт», «Эпиваккорона», «Ковивак».

13 октября был поставлен новый антирекорд по смертности от коронавируса. За сутки умерли 984 человека. При этом вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что от коронавирусной инфекции умирают те, кто не прошел вакцинацию, а «доля заболевших от числа вакцинированных в настоящее время составляет не более 2%».

Мурашко отметил, что в начале пандемии ушли на пенсию часть медицинских работников старших возрастов.

«Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье», - заявил он.

Глава Минздрава России также подчеркнул, что в регионах уже наблюдается подобная тенденция.

Общество,Михаил Мурашко,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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