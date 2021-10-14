Мужчины-эскортники из России рассказали о своих клиентках

Мужчины-эскортники в интервью изданию Lenta.ru рассказали об особенностях своих клиенток. При этом они отметили, что возраст женщин может составлять от 27 до 43 лет.

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«Иногда можно просто приехать в гости и поговорить за чашкой кофе, улучшить человеку настроение, если ему тоскливо в этот вечер. Такого рода отдых женщины как правило держат в секрете от родных», – пояснил бывший массажист, 39-летней Майкл.

Он также рассказал, что некоторые дамы переживают смерть супруга, другие — ситуацию с разводом, а некоторые просто хотят справиться с одиночеством. При этом самым распространенным заблуждением является тот факт что клиентки чаще всего финансово хорошо обеспечены, но в действительности мужчин приглашают к себе и обычные женщины.

Другой собеседник издания рассказал еще об одной категории клиенток мужчин из эскорта.

«Также выделю категорию женщин, которым надоела семейная жизнь, и им просто необходим человек, с которым надежно, удобно, не стыдно, интересно и увлекательно. И который не мотает нервы — без звонков, без ревности», — рассказал 30-летний MAX XXL.