Пока вы спали: итоги визита Нуланд и газовый кризис

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Трехдневный визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Россию не был отмечен какими-либо важными договоренностями, конкретных результатов по его итогам достичь не удалось. Об этом пишет «Независимая газета».
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в американо-российских отношениях «слишком большие авгиевы конюшни», которые «не разгребешь так сразу».
Россия и ЕС по-разному видят пути преодолении энергетического кризиса, несмотря на то, что Владимир Путин вновь подтвердил готовность увеличить поставки газа в Европу. Об этом пишет «Коммерсант».
При этом российский лидер заявил об опасности увеличения поставок газа через Украину так как там «десятилетиями не ремонтировалась ГТС», и отметил, что снизить цены на газовом рынке помог бы запуск «Северного потока – 2». В свою очередь в Еврокомиссии приняли рекомендации о создании в ЕС общих газовых запасов, к которым должен быть открыт равный доступ всем странам сообщества, а также настаивают на переходе в перспективе на энергию ветра и солнца.
Участники саммита Украина – ЕС обратились к России с призывом обеспечить проход в Азовское море, а также выступили с осуждением закрытия части Черного моря для иностранных военных кораблей. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Заявление ЕС и Украины было сделано на фоне слушаний в международном арбитраже в Гааге по поводу инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву и требует выплаты компенсации. В Москве отмечают, что разбирательство касается вооруженного столкновения между военными и не может рассматриваться в Арбитражном трибунале.
Администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против российского газопровода «Северный поток-2», несмотря на требование сенаторов. Об этом пишет Politico.
При этом издание отмечает, что в Белом доме вынуждены вести борьбу по этому поводу с сенатором Тедом Крузом, активно выступающим за введение санкций. В настоящее время Круз не дает стране назначить ряд послов США, что, по мнению властей, может нанести удар по позициям страны на мировой арене.
Аналитики The Boston Consulting Group (BCG) прогнозируют, что в ближайшие в 10 лет Россия по темпам роста карточных платежей станет мировым лидером, и называют этот феномен «русским чудом», пишут «Известия».
Однако ряд опрошенных изданием экспертов считает, что прогноз BCG не сбудется, так как темпы роста карточных платежей в России в последнее десятилетие были обеспечены эффектом низкой базы, а не охваченная банковскими приложениями часть населения очень мала и потенциал роста доли удаленных услуг и сервисов доставки также не бесконечен.