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Пока вы спали: итоги визита Нуланд и газовый кризис

Елена Прошина
29 минут назад

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Пока вы спали: итоги визита Нуланд и газовый кризис
Фото: РамблерРамблер

Замгоссекретаря США на смогла расчистить «авгиевы конюшни»

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Трехдневный визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Россию не был отмечен какими-либо важными договоренностями, конкретных результатов по его итогам достичь не удалось. Об этом пишет «Независимая газета».

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в американо-российских отношениях «слишком большие авгиевы конюшни», которые «не разгребешь так сразу».

Россия и Европа не могу договориться о выходе из газового кризиса

Россия и ЕС по-разному видят пути преодолении энергетического кризиса, несмотря на то, что Владимир Путин вновь подтвердил готовность увеличить поставки газа в Европу. Об этом пишет «Коммерсант».

При этом российский лидер заявил об опасности увеличения поставок газа через Украину так как там «десятилетиями не ремонтировалась ГТС», и отметил, что снизить цены на газовом рынке помог бы запуск «Северного потока – 2». В свою очередь в Еврокомиссии приняли рекомендации о создании в ЕС общих газовых запасов, к которым должен быть открыт равный доступ всем странам сообщества, а также настаивают на переходе в перспективе на энергию ветра и солнца.

Украине и ЕС потребовали допустить военные корабли в Азовское море

Участники саммита Украина – ЕС обратились к России с призывом обеспечить проход в Азовское море, а также выступили с осуждением закрытия части Черного моря для иностранных военных кораблей. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Заявление ЕС и Украины было сделано на фоне слушаний в международном арбитраже в Гааге по поводу инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Украина обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву и требует выплаты компенсации. В Москве отмечают, что разбирательство касается вооруженного столкновения между военными и не может рассматриваться в Арбитражном трибунале.

США отказались вводить санкции против «Северного потока-2»

Администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против российского газопровода «Северный поток-2», несмотря на требование сенаторов. Об этом пишет Politico.

При этом издание отмечает, что в Белом доме вынуждены вести борьбу по этому поводу с сенатором Тедом Крузом, активно выступающим за введение санкций. В настоящее время Круз не дает стране назначить ряд послов США, что, по мнению властей, может нанести удар по позициям страны на мировой арене.

«Русское чудо»: России предрекли лидерство по безналичным платежам

Аналитики The Boston Consulting Group (BCG) прогнозируют, что в ближайшие в 10 лет Россия по темпам роста карточных платежей станет мировым лидером, и называют этот феномен «русским чудом», пишут «Известия».

Однако ряд опрошенных изданием экспертов считает, что прогноз BCG не сбудется, так как темпы роста карточных платежей в России в последнее десятилетие были обеспечены эффектом низкой базы, а не охваченная банковскими приложениями часть населения очень мала и потенциал роста доли удаленных услуг и сервисов доставки также не бесконечен.

Общество,Тед Круз,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация США,Еврокомиссия,ООН,ЕС,Независимая газета,газета "Известия",
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