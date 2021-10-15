В России выявили 32 196 случаев коронавируса за сутки

За последние 24 часа в России выявили 32 196 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

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Отмечается, что 9 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

За минувшие сутки из-за COVID-19 в стране скончались 999 пациентов.

Полностью выздоровели от инфекции 22 268 человек.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 6 631 случай заболевания.

Высокий уровень выявления новых заболевших свидетельствует о четвертой волне заболеваемости коронавирусом в России. Об этом заявила замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.