Хабаровские больницы вновь стали ковидными госпиталями

Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в Хабаровском крае. На текущей неделе зарегистрировано 2332 новых случая заражения, на прошлой их было значительно меньше - 1694. В связи с этим, многие больницы края вновь переходят в формат работы ковидных госпиталей. Только за последние дни развернуты дополнительне койки в двух медучреждениях.

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- На этой неделе мы дополнительно развернули 150 коек в Комсомольской городской больнице имени А.В. Шульмана и 184 койки в Хабаровской городской больнице имени Д.Н. Матвеева. В 15 медицинских учреждениях развернуто 1986 коек под COVID-19, загруженность составляет 74 процента, свободно 519 коек, - рассказал в ходе заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции и.о. заместителя министра здравоохранения края - начальника управления организации медицинской помощи населению Алексей Веселов.

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Он также отметил, что в последнее время почти в два раза увеличилось ежедневное количество СКТ, если раньше проводили около 300 исследований, то сейчас приходится делать 540.

- Можно говорить, что регион вступает в четвертую волну коронавирусной инфекции, - заявил Алексей Веселов.

Наибольший подъем заболеваемости зафиксирован в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Николаевском, Солнечном, Амурском районах и районе имени Лазо. Наиболее благоприятная ситуация в Аяно-Майском и Охотском районах - там не выявлено ни одного случая COVID-19.

Около половины заболевших - безработные граждане, пенсионеры, а также работники сферы услуг, банковской системы, образования, здравоохранения и госслужащие. Выросло число подтвержденных диагнозов у детей до 14 лет, а также у людей старшей возрастной категории.

- Удельный вес пневмоний вырост до 24,5 процента. Более 50 процентов пациентов с коронавирусной инфекцией поздно обращаются к врачу, недооценивают свое состояние, поэтому наблюдается подъем тяжелых форм заболевания, - подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

В пресс-службе правительства края отмечают, что вскоре регион может последовать примеру 22 российских территорий, где для посещения заведений общепита и культурно-массовых мероприятий требуются QR-коды, подтверждающие наличие антител.