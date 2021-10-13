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Ученые определили срок иммунитета у переболевших COVID

Елена Прошина
49 минут назад

Ученые из Италии и Швеции выяснили, что антитела к коронавирусу у большинства переболевших сохраняются до 15 месяцев, пишет «Российская газета» со ссылкой на статью, опубликованную на сервисе препринтов bioRxiv.

Ученые определили срок иммунитета у переболевших COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученые на основании анализа образцов крови 136 пациентов с коронавирусом и анализа плазмы 108 человек, у которых был отрицательный результат ПЦР-теста, измерили титры антител анти-S и анти-RBD.

Так, у выздоравливающих после COVID-19 пациентов анти-RBD иммуноглобулинов IgM и IgA были увеличены на 77% и 85% соответственно. В последующие 6-15 месяцев они снизились до 4,5 и 11%. В первые три месяца после болезни антитела IgM и IgA к S-белку фиксировались на уровне 88 и 90%.

При этом максимальный уровень антител IgG к RBD и S-белку практически у всех пациентов был зафиксирован через 15-28 дней после появления симптомов. Затем они постепенно снижались в течение шести месяцев и стабилизировались на период до 15 месяцев. У тех, кто переболел в тяжелой форме, высокий уровень антител оставался дольше.

Ученые также сопоставили показатели получивших иммунитет к коронавирусу после болезни с теми, кто вакцинировался. Выяснилось, что через 14-35 дней после первой дозы вакцины титры у получивших прививку были на том же уровне, что у переболевших через полгода после заражения. Вторая доза вакцины привела их к тому уровню, который был у выздоравливающих больных.

Авторы проводили исследование в течение 15 месяцев после выздоровления респондентов. Они считают, что этого недостаточно, чтобы оценить длительный иммунитет. Вместе с тем, отмечается, что у многих из пациентов В- и Т-клетки «памяти» и нейтрализующие антитела сохранялись в плазме крови в течение этого срока.

Общество,"Российская газета",
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