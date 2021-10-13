«Страшное давление»: отец 9-летней студентки МГУ раскритиковал вуз

Отец девятилетней студентки психфака МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой рассказал, что на нее оказывают «страшное давление» в вузе, а его не пускают на очные занятия. По словам Евгения Теплякова, учебная часть уже больше 30 дней не отвечает на его заявления и по-хамски реагирует на задаваемые вопросы, в то время как ректор университета Виктор Садовничий публично заявлял, что сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка может перейти на индивидуальный график обучения и никаких проблем с этим нет. С критикой вуза мужчина выступил в разговоре с «Лентой.ру».

«Садовничий официально выступает с комментарием, что Алиса ходит на пары с папой, факультет ее опекает, а папу не пускают на факультет со словами: "У нас нет никакого распоряжения от Садовничего, мы никого пускать не будем... 8 сентября мы пришли на лекции с Алисой. На входе меня встретила целая комиссия, которая просто меня не пускала на факультет со словами: "Вы сюда не пройдете". Официальная версия — у нас нет приказа. Я пишу заявление на имя Садовничего... Судя по тому, что Виктор Антонович говорит СМИ, проблемы нет», - заявил отец 9-летней студентки.

По словам Теплякова, прошло уже более 30 дней, которые отведены на рассмотрение заявления, но ответа от учебной части до сих пор нет.

«Мама [Наталья Теплякова] звонит на факультет, спрашивает, что по нашему заявлению, ей сотрудник учебной части отвечает: "Я вообще не знаю, кто вы, и вообще я не буду вам ничего отвечать, идите, грубо говоря, нафиг". У нас есть десятки обращений без ответа. Получается очень странная ситуация», — рассказал отец Алисы.

Более того, договоренность о том, что Евгения Теплякова будут пускать на очные занятия Алисы в университете, по его словам, была еще 30 августа. Без ответа остаются и письма лектору-семинаристу по линейной алгебре и матанализу. Кроме того, до сих пор не решен вопрос по поводу изучения девочкой иностранного языка, добавил собеседник «Ленты.ру».

«Появляются какие-то комментарии: "Вот мы вас сейчас протестируем и выгоним. Вы все сдавали не по-настоящему". Это звучит в том числе от сотрудников учебной части, пока я не включаю диктофон. Это страшное давление на нас. Мы не понимаем противоречия в словах МГУ», — посетовал Евгений.

Преподаватели поступившей на факультет психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова девятилетней Алисы Тепляковой якобы угрожали ей отчислением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал ее отец Евгений.

По его словам, семья столкнулась с сильным противодействием со стороны некоторых преподавателей и сотрудников МГУ.

«Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет. Вот есть лекции, а дальше нету времени, денег и вообще нафиг вы нам тут нужны», - сказал Тепляков.

Евгений не стал называть конкретные фамилии педагогов, но отметил, что такая позиция была озвучена «существенным количеством сотрудников».

«Она звучит так: мы ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», — уточнил он.

При этом отец девочки подчеркнул, что официальная позиция факультета заключается в том, что ситуация с Алисой решаема и никто ее отчислять не будет.

Россиянин также напомнил, что семья Тепляковых многократно говорила, что «формальные моменты из образовательной программы Алисы нужно убирать», поскольку ей девять лет и построить занятия со 100-процентной посещаемостью, которая требуется в вузе для успешной сдачи зачетов и экзаменов, родители девочки не смогут. «И вроде бы университет был готов идти навстречу в этом вопросе. У нас сейчас доходит до того, что даже в аспирантуре доходит до контроля посещаемости — это совершенно неправильно», — считает отец ребенка.

Девятилетнюю студентку Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алису Теплякову могут перевести на индивидуальный график обучения, если потребуется, заявил ТАСС ректор вуза Виктор Садовничий.

"Мы переведем ее на индивидуальный график, если нужно, но она должна учиться. Мы не можем просто без сданных экзаменов дать диплом", - заявил Садовничий.

Директор института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), доктор педагогических наук Елена Казакова назвала «бедой» методы воспитания девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой. Об этом в пятницу, 11 октября, пишет KP.RU.

Педагог считает, что интерес ученых и педагогов к девочке связан с одним: «как наше общество допускает такие эксперименты над ребенком ради непонятных родительских целей». Она отметила, что целей самой Алисы во всей этой истории нет.

«Мы же понимаем, что после вуза она не пойдет работать психологом. Все, что мы видели и понимаем про Алису, — она хочет быть феей Динь-Динь», — заявила Казакова.

По ее мнению, родители девятилетней Тепляковой воспринимают ее как игрушку и ставят над ней «чудовищный эксперимент».

Эксперт напомнила, что человек — это сложное существо, он должен пройти определенные этапы, в частности, эмоционального и социального развития. Каждый из них — в свое время. Кроме того, в возрасте Алисы мозг и психика имеют определенный предел по восприятию и вдумчивому перевариванию информации, перейдя который можно навлечь серьезные негативные последствия.

«Если чем-то пренебречь, организм потом отомстит. У девочки идет процесс десоциализации, есть тяжелое восприятие ситуации, есть неготовность вуза взаимодействовать. Я боюсь, что психика ребенка не выдержит», — рассказала директор института педагогики СПбГУ.

Она также отметила, что никаких данных о том, что девочка освоила психологию, философию и логику на должном уровне, пока нет.

Ранее однокурсники Тепляковой признались «Ленте.ру», что считают учебу в вузе слишком сложной для девочки. По их словам, сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка — все еще ребенок и ведет себя соответствующе. На дистанционных занятиях она включает микрофон во время лекции, перебивает преподавателей и сокурсников.

Мать второкурсницы психфака МГУ имени Ломоносова, где учится девятилетняя Алиса, также считает, что детям на этом факультете не место, поскольку студенты изучают много связанных с сексом тем, а также обсуждают насильников и самоубийства.

Отец ребенка Евгений Тепляков, в свою очередь, уверен, что его дочь полностью справляется с программой, по ряду предметов движется с большой скоростью и «очень далеко уходит вперед».

Девятилетняя Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и поступила в Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова, не сможет справиться с нагрузкой в университете. Об этом заявила детский психолог, сертифицированный специалист факультета психологии МГУ Наталья Наумова в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы видим, что ей не хватает сил. Девочка выкрикивает с места, она не может подождать — эти черты указывают на вероятную гиперактивность и дефицит внимания», — заявила Наумова.

Она уточнила, что Теплякова сильно переутомляется во время учебы в вузе, потому что ребенок в ее возрасте должен спать по 10-11 часов в день и гулять не менее двух-трех часов. Психолог считает, что как студентка Алиса найти столько времени для своего организма не сможет.

«Ее ждут ожидаемые перегрузки, ребенок может оказаться в стрессе», — сказала Наумова.

Кроме того, повышенная нагрузка на организм ребенка может сказаться на его здоровье. Например, необходимо будет пересмотреть график учебы и упростить его, если у Тепляковой появится сонливость и бессонница. Психолог добавила, что учеба в университете также влияет на социализацию девочки.

«Важно, чтобы ребенок в возрасте девяти лет общался со сверстниками. Если Алиса учится в университете, то это тоже невозможно. Ей нужно хотя бы два раза в неделю общаться со сверстниками и педагогами без родителей, решать проблемы, учиться терпеть», — заявила психолог.