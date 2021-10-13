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Путин назвал главную опасность транзита газа через Украину

Мария Иванова
1 час назад

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Европа может лишиться украинского транзита газа, если поставки увеличат слишком сильно: по его словам, местный газопровод может просто лопнуть. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин назвал главную опасность транзита газа через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин подчеркнул, что в 2021 году поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины превысят обязательства РФ примерно на десять процентов.

«Там больше увеличивать нельзя. Нам все намекают - увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалось ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще», - заявил президент.

Во время выступления на Российской энергетической неделе Путин рассказал, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца 2021 года.

Президент подчеркнул, что на фоне скачков цен на газ в Европе РФ готова пойти на встречу партнерам, обсудить «дополнительные действия» и уже нарастила поставки на 15 процентов.

Он отметил, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает бесперебойные поставки газа. По мнению Путина, газовый кризис спровоцировали сами европейцы, вовремя не закачивавшие газ в хранилища.

«Во-первых, ветряки не работали летом, это известная тема. Ничего не поделаешь, такая погода была. Не закачали вовремя нужный объем в свои подземные хранилища, на 75 процентов закачка только осуществлена, это очень мало», - отметил он.

Также президент назвал «чушью, бредом и политически немотивированной болтовней» заявления, что Россия использует газ в качестве оружия.

Общество,Владимир Путин,
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