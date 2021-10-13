Россию ждет наплыв климатических мигрантов

«В этом году сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, транспорт и строительство ощутили на себе серьезные климатические вызовы. Поэтому необходимы срочные адаптивные меры, планы по адаптации отраслей к изменениям климата. Необходимо готовиться даже к климатическим мигрантам», — передает слова Абрамченко «Российская газета».