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Россию ждет наплыв климатических мигрантов

Ura.Ru
55 минут назад

В связи с масштабными климатическими изменениями Россия должна спрогнозировать новую экономическую модель, а также подготовиться в появлению климатических мигрантов. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Россию ждет наплыв климатических мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом году сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, транспорт и строительство ощутили на себе серьезные климатические вызовы. Поэтому необходимы срочные адаптивные меры, планы по адаптации отраслей к изменениям климата. Необходимо готовиться даже к климатическим мигрантам», — передает слова Абрамченко «Российская газета».

Президент России Владимир Путин заявил, что в России и Арктике температура воздуха повышается быстрее, чем в остальном мире.

«В нашей стране среднегодовая температура повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза. За последние 10 лет она увеличилась почти на пол градуса», подчеркнул Путин.

Ранее Абрамченко заявила, что Россия обладает высоким потенциалом для адаптации к климатическим изменениям благодаря большой территории, пишет телеканал 360.

Общество,Виктория Абрамченко,Владимир Путин,Правительство РФ,Телеканал "360° Подмосковье","Российская газета",
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