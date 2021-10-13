Россию ждет наплыв климатических мигрантов

В связи с масштабными климатическими изменениями Россия должна спрогнозировать новую экономическую модель, а также подготовиться в появлению климатических мигрантов. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.
«В этом году сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, транспорт и строительство ощутили на себе серьезные климатические вызовы. Поэтому необходимы срочные адаптивные меры, планы по адаптации отраслей к изменениям климата. Необходимо готовиться даже к климатическим мигрантам», — передает слова Абрамченко «Российская газета».
Президент России Владимир Путин заявил, что в России и Арктике температура воздуха повышается быстрее, чем в остальном мире.
«В нашей стране среднегодовая температура повышается быстрее глобальной более чем в 2,5 раза. За последние 10 лет она увеличилась почти на пол градуса», подчеркнул Путин.
Ранее Абрамченко заявила, что Россия обладает высоким потенциалом для адаптации к климатическим изменениям благодаря большой территории, пишет телеканал 360.