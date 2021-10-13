Ученые выявили разницу между коронавирусом у детей и взрослых

Шансы заболеть COVID-19 у детей и взрослых примерно одинаковые, однако дети в четыре раза чаще переносят коронавирус бессимптомно. Об этом со ссылкой на исследование университетской больницы Льежа в Бельгии пишет Daily Mail.

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Ученые разработали программу тестирования и с сентября по декабрь 2020 года в местной начальной школе отслеживали передачу вируса в школьной среде. Всего в исследовании приняли участие 63 ребенка и 118 взрослых.

В ходе наблюдений заразилось коронавирусом примерно равное число детей и взрослых. При этом взрослые переносили коронавирус гораздо тяжелее. Только четверо из 32 взрослых, заразившихся COVID-19, не имели симптомов. В то время как среди детей этот показатель был 6 из 13. Среднее время появления симптомов у детей было нулевым, а у взрослых - 15 дней.

Бельгийское исследование совпадает с выводами американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), отмечает издание.