Ученые выявили разницу между коронавирусом у детей и взрослых

Шансы заболеть COVID-19 у детей и взрослых примерно одинаковые, однако дети в четыре раза чаще переносят коронавирус бессимптомно. Об этом со ссылкой на исследование университетской больницы Льежа в Бельгии пишет Daily Mail.
Ученые разработали программу тестирования и с сентября по декабрь 2020 года в местной начальной школе отслеживали передачу вируса в школьной среде. Всего в исследовании приняли участие 63 ребенка и 118 взрослых.
В ходе наблюдений заразилось коронавирусом примерно равное число детей и взрослых. При этом взрослые переносили коронавирус гораздо тяжелее. Только четверо из 32 взрослых, заразившихся COVID-19, не имели симптомов. В то время как среди детей этот показатель был 6 из 13. Среднее время появления симптомов у детей было нулевым, а у взрослых - 15 дней.
Бельгийское исследование совпадает с выводами американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), отмечает издание.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дети составляют 12-13% от всех зараженных коронавирусом в России. При этом, по его словам, молодость теперь - не страховка от тяжелой формы коронавирусной инфекции, так как в реанимации все чаще попадают россияне до 30 лет. 12 октября появилась информация, что через две недели по всей России может быть начата вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет.