Ширвиндту предложили новый пост в Театре сатиры

Александру Ширвиндту предложили остаться в Театре сатиры на новой должности, пишет РИА «Новости».
Ему предложили пост президента театра вместо поста худрука.
Новым художественным руководителем Московского академического театра сатиры назначен Сергей Газаров. В должность он вступает 13 октября 2021 года.
Сергей Газаров ранее работал главным режиссером Театра Джигарханяна, но зрителям наиболее известен по ролям в кино, включая такие проекты, как «Палач», «Легенды о Круге», «Под прикрытием» и другие.
Ранее сообщалось, что российский актер Александр Ширвиндт рад, что у Московского академического театра сатиры появился новый художественный руководитель. «Не знаю, посмотрим. Но то, что решили, уже хорошо», — ответил он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать новость о назначении худруком театра Сергея Газарова.