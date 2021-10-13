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Ширвиндту предложили новый пост в Театре сатиры

Газета.Ru
2 часа назад

Александру Ширвиндту предложили остаться в Театре сатиры на новой должности, пишет РИА «Новости».

Ширвиндту предложили новый пост в Театре сатиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ему предложили пост президента театра вместо поста худрука.

Новым художественным руководителем Московского академического театра сатиры назначен Сергей Газаров. В должность он вступает 13 октября 2021 года.

У Театра сатиры новый худрук. Реакция Ширвиндта

Сергей Газаров ранее работал главным режиссером Театра Джигарханяна, но зрителям наиболее известен по ролям в кино, включая такие проекты, как «Палач», «Легенды о Круге», «Под прикрытием» и другие.

Ранее сообщалось, что российский актер Александр Ширвиндт рад, что у Московского академического театра сатиры появился новый художественный руководитель. «Не знаю, посмотрим. Но то, что решили, уже хорошо», — ответил он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать новость о назначении худруком театра Сергея Газарова.

Общество,Сергей Газаров,Александр Ширвиндт,РИА Новости,
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