Ширвиндту предложили новый пост в Театре сатиры

Александру Ширвиндту предложили остаться в Театре сатиры на новой должности, пишет РИА «Новости».

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Ему предложили пост президента театра вместо поста худрука.

Новым художественным руководителем Московского академического театра сатиры назначен Сергей Газаров. В должность он вступает 13 октября 2021 года.

Сергей Газаров ранее работал главным режиссером Театра Джигарханяна, но зрителям наиболее известен по ролям в кино, включая такие проекты, как «Палач», «Легенды о Круге», «Под прикрытием» и другие.