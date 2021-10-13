Ирландец оценил российские суши и маршрутки

Житель Ирландии Эоган Коллинз, учившийся в России, в Санкт-Петербруге, поделился впечатлениями о жизне в стране, а также русских маршрутках и суши.

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«Жизнь в России и закупка продуктов в супермаркете учат вас терпению и искусству контролировать собственное раздражение», - приводит слова Эогана канал «Россия. Взгляд со стороны на платформе «Яндекс.Дзен".

Эоган считает, что терпению учат все бытовые стороны жизни в России. В частности, он упомянул о хождении по инстанциям, где сталкиваешься с бюрократией. При этом в целом свое пребывание в Санкт-Петербурге иностранец назвал интересным опытом.

Ежедневно Эогану нужно было преодолевать путь до университета на маршрутке. Он отметил, что комфорт и безопасность полностью будут зависеть от того, кто находится за рулем. В один день дружелюбный водитель оперативно доставит до нужного места, не нарушая правил дорожного движения. В другой раз может не повезти и пассажирам нужно будет руками и ногами держаться за все, что можно, пока шофер будет метаться из полосы в полосу, при этом громко ругаясь с женой по телефону.