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Ирландец оценил российские суши и маршрутки

Анна Безрукова
1 час назад

Житель Ирландии Эоган Коллинз, учившийся в России, в Санкт-Петербруге, поделился впечатлениями о жизне в стране, а также русских маршрутках и суши.

Ирландец оценил российские суши и маршрутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жизнь в России и закупка продуктов в супермаркете учат вас терпению и искусству контролировать собственное раздражение», - приводит слова Эогана канал «Россия. Взгляд со стороны на платформе «Яндекс.Дзен".

Эоган считает, что терпению учат все бытовые стороны жизни в России. В частности, он упомянул о хождении по инстанциям, где сталкиваешься с бюрократией. При этом в целом свое пребывание в Санкт-Петербурге иностранец назвал интересным опытом.

Ежедневно Эогану нужно было преодолевать путь до университета на маршрутке. Он отметил, что комфорт и безопасность полностью будут зависеть от того, кто находится за рулем. В один день дружелюбный водитель оперативно доставит до нужного места, не нарушая правил дорожного движения. В другой раз может не повезти и пассажирам нужно будет руками и ногами держаться за все, что можно, пока шофер будет метаться из полосы в полосу, при этом громко ругаясь с женой по телефону.

Ирландец также оценил и русские суши. Он удивился, что это традиционное японское блюдо можно заказать на дом по очень низким ценам. А качество блюда, по его словам, ничуть не хуже, чем в США или Европе: та же настоящая рыба, та же большая порция мягкого сыра. Можно, конечно, отправиться в ресторан, отметил Эоган, но суши в доставке не менее вкусные при гораздо более низкой стоимости.

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