"Переболеют все": вакцинолог дал прогноз по коронавирусу в РФ

"Следует понять, что коронавирус останется с нами навсегда, хотим мы этого или нет, поскольку, захватив все страны и все население, в любом случае, вирус никуда не денется. Вопрос в том, как быстро он будет распространяться в будущем... С одной стороны, все равно будут иметь место волны, то есть каждые полгода-год. И каждый человек будет все равно заболевать этим же, либо другим штаммом коронавируса, как грипп переносим в 3-4 года, здесь аналогичное будет, только разные сроки. Но мы с вами столкнулись уже с третьей волной. И большая часть граждан, в частности, и дети, проконтактируют с этим новым штаммом коронавируса", - отметил Тимаков в ходе пресс-конференции.