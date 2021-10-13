"Переболеют все": вакцинолог дал прогноз по коронавирусу в РФ

Коронавирусная инфекция "останется с нами навсегда", переболеть предстоит всем, считает вакцинолог Евгений Тимаков. Его слова передает РИА Новости.
"Следует понять, что коронавирус останется с нами навсегда, хотим мы этого или нет, поскольку, захватив все страны и все население, в любом случае, вирус никуда не денется. Вопрос в том, как быстро он будет распространяться в будущем... С одной стороны, все равно будут иметь место волны, то есть каждые полгода-год. И каждый человек будет все равно заболевать этим же, либо другим штаммом коронавируса, как грипп переносим в 3-4 года, здесь аналогичное будет, только разные сроки. Но мы с вами столкнулись уже с третьей волной. И большая часть граждан, в частности, и дети, проконтактируют с этим новым штаммом коронавируса", - отметил Тимаков в ходе пресс-конференции.
Также вакцинолог напомнил, что существуют "клетки памяти", которые при каждом столкновении с коронавирусной инфекцией "обучаются”.
"И та самая незначительная вирусная нагрузка, когда мы ее уменьшаем - это масочный режим в настоящее время, мы даем себе небольшое количество вируса. И это аналог вакцинации, то есть мы учим организм встречаться с различными штаммами коронавирусной инфекции. И как бы коронавирусу не хотелось, чтобы было по-другому, эти "клетки памяти" у вас сохранятся" , - пояснил он.
Кроме этого, Тимаков добавил, что у детей будет сформирован иммунитет, и для нового поколения это будет "обычным сезонным коронавирусом".