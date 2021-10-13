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Россия оказалась на грани дефицита популярных смартфонов

Мария Иванова
47 минут назад

Представители сразу нескольких компаний сообщили «Ведомостям» о нехватке некоторых популярных смартфонов. В частности, отмечается дефицит некоторых моделей Apple, Samsung и Xiaomi.

Россия оказалась на грани дефицита популярных смартфонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») газете рассказали, что к традиционном дефициту новинок Apple добавилась нехватка старых моделей. По данным компании, дефицит носит глобальный характер.

Также в «Вымпелкоме» рассказали, что в Samsung кардинально сократили модельный ряд наиболее дешевых смартфонов.

«По остальному модельному ряду Samsung наблюдается острый дефицит. Точно такая же ситуация и со смартфонами Xiaomi. Сейчас сложно прогнозировать, когда ситуация нормализуется», - подчеркнул собеседник газеты.

По оценке компании, в октябре в страну поставят не более 25 процентов от потребности рынка смартфонов.

По данным «Ведомостей», сроки ожидания доставки некоторых моделей iPhone, купленных в российском онлайн-магазине Apple, превышают один месяц. К примеру, черный iPhone 11 с 256 гигабайтами памяти обещают доставит в Москву только с 22 по 29 ноября, а графитовый iPhone 13 Pro Max – с 15 по 22 ноября.

Топ-менеджер одного из онлайн-ритейлеров заявил газете, что дефицит может отразиться на ценах в ближайшее время: эксперты ожидают роста цен на смартфоны на шесть - семь процентов.

Эксперты ранее прогнозировали, что стоимость электроники российского производства вырастет на 20–50 процентов из-за дефицита полупроводниковых микросхем.

Глава GS Nanotech Олег Ким отмечал, что еще во время первой волны пандемии крупнейшие производители техники увеличили заказы на чипы, чтобы удовлетворить спрос на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Люди начали активно скупать такие устройства из-за перехода на удаленку.

На дефицит также повлияла торговая война США и Китая. Заблокировав продажу чипов от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., США вынудили Huawei и ZTE закупать микросхемы про запас на один-два года.

Сообщалось, что работа некоторых линий на фабриках по производству чипов распланирована на все 12 месяцев.

Общество,Олег Ким,Вымпелком,Apple,Ведомости,
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