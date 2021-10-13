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В Госдуме прокомментировали вероятность отмены пенсионной реформы

Елена Прошина
53 минуты назад

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что доработка пенсионной реформы может предполагать индексации выплат, новые предложения для людей, трудящихся на Севере, и других категорий граждан. Об этом сообщает Lenta.ru.

В Госдуме прокомментировали вероятность отмены пенсионной реформы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сейчас не скажу, что по пенсионной реформе, например, завтра будет какая-то сразу отмена. Но корректировки точно будут», — подчеркнула чиновница.

Журова также отметила, что речь шла не о полномасштабной реформе пенсионной системы, а скорее о точечных изменениях.

«Например, об индексации: есть какие-то предложения по людям, работающим на Севере, и другим категориям, которые оказались ущемлены в новой системе. Не имеется в виду, что полностью вернется прежний пенсионный возраст, но какие-то предложения есть, и они будут просчитаны», — пояснила Журова.

Она подчеркнула, что изменения могут и не зависеть от работы Госдумы, поскольку есть вероятность доработки подзаконных актов, за которые ответственно правительство РФ.

«Мне все время вспоминают историю, где я сказала, что пенсионный возраст нужно поднять до 70 лет. На самом деле я говорила об изменении именно подзаконного акта: на уровне Министерства образования и Министерства культуры два разных подзаконных акта, касающихся выхода на пенсию директоров учреждений. И одни должны уходить в 65 лет, другие в 70. И условный директор библиотеки, подведомственной Минкульту, будет работать до 70 лет, а Минобразования — до 65. Так что речь просто о доработке», — уточнила депутат.

В России с 1 января 2019 года началось действие пенсионной реформы, в рамках которой постепенно растет возраст выхода на пенсию. К 2028 году он должен подняться до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

Общество,Светлана Журова,Минкультуры,Минобрнауки,Госдума,Правительство РФ,
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