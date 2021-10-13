В Госдуме прокомментировали вероятность отмены пенсионной реформы

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что доработка пенсионной реформы может предполагать индексации выплат, новые предложения для людей, трудящихся на Севере, и других категорий граждан. Об этом сообщает Lenta.ru.
«Я сейчас не скажу, что по пенсионной реформе, например, завтра будет какая-то сразу отмена. Но корректировки точно будут», — подчеркнула чиновница.
Журова также отметила, что речь шла не о полномасштабной реформе пенсионной системы, а скорее о точечных изменениях.
«Например, об индексации: есть какие-то предложения по людям, работающим на Севере, и другим категориям, которые оказались ущемлены в новой системе. Не имеется в виду, что полностью вернется прежний пенсионный возраст, но какие-то предложения есть, и они будут просчитаны», — пояснила Журова.
Она подчеркнула, что изменения могут и не зависеть от работы Госдумы, поскольку есть вероятность доработки подзаконных актов, за которые ответственно правительство РФ.
«Мне все время вспоминают историю, где я сказала, что пенсионный возраст нужно поднять до 70 лет. На самом деле я говорила об изменении именно подзаконного акта: на уровне Министерства образования и Министерства культуры два разных подзаконных акта, касающихся выхода на пенсию директоров учреждений. И одни должны уходить в 65 лет, другие в 70. И условный директор библиотеки, подведомственной Минкульту, будет работать до 70 лет, а Минобразования — до 65. Так что речь просто о доработке», — уточнила депутат.
В России с 1 января 2019 года началось действие пенсионной реформы, в рамках которой постепенно растет возраст выхода на пенсию. К 2028 году он должен подняться до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.