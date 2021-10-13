В Госдуме прокомментировали вероятность отмены пенсионной реформы

«Мне все время вспоминают историю, где я сказала, что пенсионный возраст нужно поднять до 70 лет. На самом деле я говорила об изменении именно подзаконного акта: на уровне Министерства образования и Министерства культуры два разных подзаконных акта, касающихся выхода на пенсию директоров учреждений. И одни должны уходить в 65 лет, другие в 70. И условный директор библиотеки, подведомственной Минкульту, будет работать до 70 лет, а Минобразования — до 65. Так что речь просто о доработке», — уточнила депутат.