Песков: Путин обсуждает ситуацию с ковид по десять раз в день

Президент России Владимир Путин «по десять раз в день» общается с премьер-министром Михаилом Мишустиным и зампредом правительства по вопросам социальной политики Татьяной Голиковой, в том числе и по ситуации с COVID-19. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«С кабмином это каждый день обсуждается. Президент каждый день по десять раз общается с премьер-министром, с Голиковой, поэтому это тема, которая сейчас в первых строках повестки дня», - пояснил Песков, отвечая на вопрос, планируется ли на этой неделе отдельное совещание президента с правительством по ситуации с коронавирусом.

Ранее Песков отмечал, что Владимир Путин «давно взял ситуацию с ковидом в свои руки». По словам пресс-секретаря российского лидера, было предпринято главное - людям предоставили право на спасение жизней через вакцинацию.

В свою очередь Владимир Путин на встрече с депутатами нового созыва Госдумы отметил, что во многих регионах страны идет рост числа больных коронавирусом, а медицинские работники находятся в сложных условиях. Спасти людей способна вакцинация, темпы которой необходимо наращивать, заметил он.

В качестве меры, которая могла бы стимулировать процесс вакцинации, Путин назвал просветительскую работу, в том числе и со стороны парламентариев.