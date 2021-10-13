Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера в России, на Украине, в Белоруссии, Польше, Узбекистане и Турции. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

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Сообщения о прекращении работы Telegram появились около 10 часов назад. Большинство пользователей сервиса заявили о проблемах с работой приложения, а также пожаловались на соединение с сервером и сложности с отправкой сообщений.

Пик жалоб на неработающий Telegram пришелся на время с двух до четырех часов ночи.

«Не работает в Турции», - написал на странице Downdetector пользователь с ником Rust.

«Упал на Украине», - пожаловался Mixadencik.

«Не работает в Узбекистане», - констатировала Diana Pak.

Ранее, 4 октября, Facebook, WhatsApp и Instagram оказались недоступны для пользователей по всему миру из-за глобального сбоя. Его причиной стала внутренняя ошибка компании.