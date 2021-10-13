Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера в России, на Украине, в Белоруссии, Польше, Узбекистане и Турции. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Сообщения о прекращении работы Telegram появились около 10 часов назад. Большинство пользователей сервиса заявили о проблемах с работой приложения, а также пожаловались на соединение с сервером и сложности с отправкой сообщений.
Пик жалоб на неработающий Telegram пришелся на время с двух до четырех часов ночи.
«Не работает в Турции», - написал на странице Downdetector пользователь с ником Rust.
«Упал на Украине», - пожаловался Mixadencik.
«Не работает в Узбекистане», - констатировала Diana Pak.
Ранее, 4 октября, Facebook, WhatsApp и Instagram оказались недоступны для пользователей по всему миру из-за глобального сбоя. Его причиной стала внутренняя ошибка компании.
В свою очередь основатель Telegram Павел Дуров сообщил о рекордном росте новых пользователей во время масштабного сбоя, подчеркнув, что за один день мессенджер принял «более 70 миллионов беженцев с других платформ». Он заявил, что гордится тем, как команда Telegram справилась с беспрецедентным ростом. По словам Дурова, мессенджер продолжал «безупречно» работать для подавляющего большинства пользователей за исключением ряда юзеров в Северной и Южной Америке.