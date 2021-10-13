Пока вы спали: "ядерная бомба" в Арктике и угроза Нормандскому формату

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Ученые заявили о ядерной и бактериологической «бомбах» в Арктике

Таяние ледников в Арктике из-за глобального потепления может спровоцировать выброс в окружающую среду радиоактивных отходов времен холодной войны, а также привести к появлению новых вирусов. Об этом со ссылкой на журнал Nature Climate Change пишет РИА Новости.

Ученые из британского Университета Аберистуита и лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии призвали предотвратить негативные последствия таяния ледников, выполнив положения Парижского климатического соглашения и добившись снижения повышения глобальной температуры до 1,5 градуса.

Встреча в Нормандском формате оказалась под угрозой

Прозвучавшие в Киеве заявления о том, что Россия «является стороной конфликта в Донбассе» и на ней в полной мере «лежит ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании» могут осложнить подготовку к саммиту в Нормандском формате. Об этом пишет «Независимая газета».

В свою очередь в России констатировали, что Украина «упорно уклоняется от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих нормандских саммитах».

Минфин прогнозирует снижение зависимости от нефтегазовых доходов

Согласно внесенному в Госдуму прогнозу Минфина, зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов к 2036 году должна сократиться почти на треть до 11,3 трлн рублей (24,6%). При этом доля ненефтегазовых доходов к этому моменту должна превысить 75%, пишут «Известия».

В ведомстве отметили, что к снижению доли нефтегазовых доходов в структуре бюджета приведет уменьшение сырьевого сектора в ВВП в связи с постепенным ростом истощенности разрабатываемых запасов. Также «значимые дополнительные риски» создает глобальный энергопереход.

Компании намерены сохранить удаленку в России

52% работодателей планируют в будущем году сохранить для своих сотрудников гибридный формат работы: несколько раз в неделю приходить в офис, а остальное время работать из дома. При этом опросы свидетельствуют, что возможность удаленной работы очень важна для сотрудников 29–54 лет, а вот специалисты до 24 лет куда реже говорят о ее необходимости, сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что пандемия ускорила внедрение в России формата удаленной и гибридной работы, однако для ряда работодателей и сотрудников такой режим оказался неподходящим.

Путин призвал новый состав Госдумы к совместной работе

Президент России Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы VIII созыва назвал одной из главных проблем страны низкие доходы граждан и призвал парламентариев к совместной работе по решению социальных и экономических задач. Об этом пишут «Известия».