Пока вы спали: "ядерная бомба" в Арктике и угроза Нормандскому формату

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Таяние ледников в Арктике из-за глобального потепления может спровоцировать выброс в окружающую среду радиоактивных отходов времен холодной войны, а также привести к появлению новых вирусов. Об этом со ссылкой на журнал Nature Climate Change пишет РИА Новости.
Ученые из британского Университета Аберистуита и лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии призвали предотвратить негативные последствия таяния ледников, выполнив положения Парижского климатического соглашения и добившись снижения повышения глобальной температуры до 1,5 градуса.
Прозвучавшие в Киеве заявления о том, что Россия «является стороной конфликта в Донбассе» и на ней в полной мере «лежит ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании» могут осложнить подготовку к саммиту в Нормандском формате. Об этом пишет «Независимая газета».
В свою очередь в России констатировали, что Украина «упорно уклоняется от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих нормандских саммитах».
Согласно внесенному в Госдуму прогнозу Минфина, зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов к 2036 году должна сократиться почти на треть до 11,3 трлн рублей (24,6%). При этом доля ненефтегазовых доходов к этому моменту должна превысить 75%, пишут «Известия».
В ведомстве отметили, что к снижению доли нефтегазовых доходов в структуре бюджета приведет уменьшение сырьевого сектора в ВВП в связи с постепенным ростом истощенности разрабатываемых запасов. Также «значимые дополнительные риски» создает глобальный энергопереход.
52% работодателей планируют в будущем году сохранить для своих сотрудников гибридный формат работы: несколько раз в неделю приходить в офис, а остальное время работать из дома. При этом опросы свидетельствуют, что возможность удаленной работы очень важна для сотрудников 29–54 лет, а вот специалисты до 24 лет куда реже говорят о ее необходимости, сообщают «Известия».
Опрошенные изданием эксперты отметили, что пандемия ускорила внедрение в России формата удаленной и гибридной работы, однако для ряда работодателей и сотрудников такой режим оказался неподходящим.
Президент России Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы VIII созыва назвал одной из главных проблем страны низкие доходы граждан и призвал парламентариев к совместной работе по решению социальных и экономических задач. Об этом пишут «Известия».
«Безусловно, вы будете стремиться реализовать и свои обещания, и программы партий, выдвигать законодательные инициативы. Очень важно, чтобы они были тесно увязаны с нашими национальными целями развития, чтобы мы все действовали вместе ради общего блага», - подчеркнул глава государства.