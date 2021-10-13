Бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 в школах. Что нужно знать

В десяти школах Москвы ввели бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Зачем это нужно и как будет работать, рассказали в оперштабе российской столицы.

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Почему приняли решение об экспресс-тестировании

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Детям тоже нужна защита от вируса. С начала пандемии в Москве коронавирусом заразились свыше 180 тыс. детей. За последний месяц учащиеся школ заболевали в 2,5 раза больше, чем в прошлом месяце. Помимо этого, дети почти в 1,5 раз чаще заражают совместно проживающих людей, чем взрослые: они переносят болезнь без явных симптомов, но, сами того осознавая, могут принести вирус домой и заразить своих родственников.

Благодаря экспресс-тестированию будет предотвращена передача вируса друзьям, родственникам, и самое главное — пожилым людям, которые особенно тяжело переносят COVID-19 и у которых он часто приводит к смертям. Также эта мера позволит сократить уровень заболеваемости, а значит и нагрузки на врачей, своевременно получить требуемое лечение, предотвратить развитие осложнений, не допустить массового перевода школ на удаленный режим работы.

Как проводится экспресс-тестирование и насколько оно безопасно?

Это быстрый и эффективный механизм выявления заражения коронавирусом. Такие экспресс- тесты можно приобрести в аптеке для самодиагностики. Мазок берут из носа при помощи ватной палочки, а результат можно увидеть уже через 15 минут. Сама ватная палочка - гибкая и мягкая, ей невозможно поранить. Поэтому процедура является безболезненной и совершенно безопасной.

Кем проводится экспресс-тестирование?

Чтобы сделать экспресс-тест, не требуется специальных медицинских навыков, так как они созданы для самостоятельной диагностики. Кого привлекать к экспресс-тестированию — медперсонал или сотрудников образовательной организации — школы решают сами. Старшеклассникам разрешается взять экспресс-тест у себя самостоятельно.

Как поступить, если родители не хотят, чтобы тесты делали сотрудники школы?

В такой ситуации провести экспресс-тест школьнику может родитель. Для этого следует приехать в установленное школой время и провести тест своему ребенку в присутствии педагога.

Как часто будет проводиться экспресс-тестирование?

Раз в полмесяца по предварительно утвержденному графику. В классах — во второй половине урока либо во время классного часа, с минимальным прерыванием учебного процесса (на экспресс-тестирование всего класса потребуется до 25 минут). В дошкольных группах процедуру проведут в удобное время в течение дня. Тестирование будет организовано в классах, благодаря этому потоки детей будут разведены.

Можно ли ребенку отказаться от сдачи экспресс-тест?

Да, но в такой ситуации школа попросит раз в две недели предоставлять актуальное подтверждение отрицательного ПЦР-теста для допуска ученика к занятиям.

Понадобится ли подписывать какие-либо документы перед тестированием?