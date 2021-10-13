Как подготовиться к ревакцинации: четыре правила

До того момента, пока в России не сформируется коллективный иммунитет против коронавируса, Минздрав рекомендует прохождение ревакцинации каждые полгода. На что следует обратить внимание перед тем, как записаться на повторную прививку, рассказал генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
«Необходимо смотреть, какие противопоказания имеются у вакцины, и не изменилось ли за время с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не развились ли у вас тяжелые хронические заболевания или, тем более, не случилась ли какая-то дестабилизация ситуации, когда хроническое заболевание, которое присутствовало долгое время, из стадии ремиссии перешло в стадию обострения», — порекомендовал Николай Крючков в интервью с радио Sputnik.
Также эксперт добавил, что при ревакцинации от коронавируса действительны те же правила, что и при первичной вакцинации. Нужно внимательно оценить общее состояние организма, а если имеются определенные проблемы со здоровьем, следует дождаться, когда состояние стабилизируется, и только после этого ревакцинироваться.
Ранее заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова в беседе с RT напомнила о том, насколько важна ревакцинация. Она отметила, что в настоящее время недостаточно статистических данных по коронавирусу. С целью обезопасить себя, каждый должен задуматься о том, есть ли у него защита от заболевания в виде прививки, добавила она.