Врачи получат возможность ставить диагноз дистанционно

Врачи в России смогут полноценно оказывать дистанционные медицинские услуги, что позволит ставить диагноз без обязательной очной консультации, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления кабмина РФ, которое подготовило Минэкономразвития.

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Инициатива возможна в рамках экспериментального правового режима в сфере инноваций по применению телемедицинских технологий. В ближайшее время проект представят на общественное обсуждение. Программа рассчитана на три года и будет действовать во всех регионах России.

В пилотном проекте будут участвовать группа «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом» и сеть клиник «Ниармедик». Врачи будут ставить диагноз, назначить или корректировать лечение. Оказывать телемедицинскую помощь сможет не только медик, принявший больного, но и другие специалисты.

По словам экспертов, удалённо можно обработать до 50% обращений, с которыми пациенты приходят на первичный приём: собрать анамнез, поставить предварительный диагноз, назначить лечение.

Телемедицинские услуги не могут быть оказаны для предрейсовых и периодических медицинских осмотров работников, проводящиеся для обнаружения противопоказаний к отдельным видам работ.