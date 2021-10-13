Врачи получат возможность ставить диагноз дистанционно

Врачи в России смогут полноценно оказывать дистанционные медицинские услуги, что позволит ставить диагноз без обязательной очной консультации, сообщает РБК со ссылкой на проект постановления кабмина РФ, которое подготовило Минэкономразвития.
Инициатива возможна в рамках экспериментального правового режима в сфере инноваций по применению телемедицинских технологий. В ближайшее время проект представят на общественное обсуждение. Программа рассчитана на три года и будет действовать во всех регионах России.
В пилотном проекте будут участвовать группа «Медси», медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье», цифровой сервис «Доктор рядом» и сеть клиник «Ниармедик». Врачи будут ставить диагноз, назначить или корректировать лечение. Оказывать телемедицинскую помощь сможет не только медик, принявший больного, но и другие специалисты.
По словам экспертов, удалённо можно обработать до 50% обращений, с которыми пациенты приходят на первичный приём: собрать анамнез, поставить предварительный диагноз, назначить лечение.
Телемедицинские услуги не могут быть оказаны для предрейсовых и периодических медицинских осмотров работников, проводящиеся для обнаружения противопоказаний к отдельным видам работ.
Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения России просит запретить врачам выписывать пациентам БАДы. Как сообщил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта, медики продолжают делать это, хотя эффективность добавок не доказана.