Никаких фуд-кортов и ТЦ: В регионах РФ вводят QR-коды из-за COVID

Власти Смоленской области решили использовать систему QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений культуры, салонов красоты и ряда организаций, сообщает телеканал «Звезда».
Также электронный код потребуется на массовых мероприятиях. Вместо него можно использовать справку о перенесенном COVID-19 при условии, что выздоровление произошло не более шести месяцев назад. Несовершеннолетние смогут предъявлять аналогичную справку о болезни либо подтверждение об отрицательном результате ПЦР-теста. Кроме того в регионе временно введен запрет на работу фуд-кортов в ТЦ, а функционирование заведений общепита ограничено с 23:00 до 6:00.
В Республике Коми будут требовать QR-коды от посетителей культурных и спортивных мероприятий. Новые правила вступят в действие с 21 октября.
С 16 октября электронные коды потребуются в Калининградской области при посещении торговых центров и прочих непродовольственных магазинов с площадью зала, превышающей 300 квадратных метров. С 1 ноября правило распространятся на кинотеатры, культурные и спортивные организации. До 20 ноября в регионе должны пройти вакцинацию как минимум 90% сотрудников органов власти, персонала, занимающегося дезинфицирующей обработкой помещений или организацией массовых спортивных мероприятий.
На Кубани вводится обязательная вакцинация для работников конкретных сфер деятельности. На территории региона должны привиться не менее 80% сотрудников сфер здравоохранения, образования, транспорта, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и туризма. Первый компонент вакцины от коронавируса требуется получить до 15 ноября, а второй — до 15 декабря. Вакцинироваться должны таможенники, государственные служащие и студенты старше 18 лет.