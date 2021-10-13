Никаких фуд-кортов и ТЦ: В регионах РФ вводят QR-коды из-за COVID

Власти Смоленской области решили использовать систему QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений культуры, салонов красоты и ряда организаций, сообщает телеканал «Звезда».

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Также электронный код потребуется на массовых мероприятиях. Вместо него можно использовать справку о перенесенном COVID-19 при условии, что выздоровление произошло не более шести месяцев назад. Несовершеннолетние смогут предъявлять аналогичную справку о болезни либо подтверждение об отрицательном результате ПЦР-теста. Кроме того в регионе временно введен запрет на работу фуд-кортов в ТЦ, а функционирование заведений общепита ограничено с 23:00 до 6:00.

В Республике Коми будут требовать QR-коды от посетителей культурных и спортивных мероприятий. Новые правила вступят в действие с 21 октября.

С 16 октября электронные коды потребуются в Калининградской области при посещении торговых центров и прочих непродовольственных магазинов с площадью зала, превышающей 300 квадратных метров. С 1 ноября правило распространятся на кинотеатры, культурные и спортивные организации. До 20 ноября в регионе должны пройти вакцинацию как минимум 90% сотрудников органов власти, персонала, занимающегося дезинфицирующей обработкой помещений или организацией массовых спортивных мероприятий.