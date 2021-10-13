Иностранным студентам упростят пребывание в России

Упростить пребывание в РФ иностранным студентам решили в Министерстве внутренних дел. Подготовлен соответствующий проект изменений в законодательство, он опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
Проект предусматривает создание в России особого правового режима для иностранцев, желающих пройти обучение в нашей стране. Этот режим будет позволять не сниматься с учета на время каникул на родине. Сейчас иностранные студенты получают разрешения на пребывание в России на общих основаниях.
«В целях упрощения процедуры пребывания (проживания) указанной категории лиц на территории РФ и их последующей легализации законопроектом предлагается дополнение статьей 62, в соответствии с которой иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования», – сказано в дополнительной записке к документу.
Ранее «СП» писала о том, что в России предлагают усовершенствовать процедуру получения разрешения на оружие, включив в схему МВД и ФСБ.