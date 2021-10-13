Иностранным студентам упростят пребывание в России

Упростить пребывание в РФ иностранным студентам решили в Министерстве внутренних дел . Подготовлен соответствующий проект изменений в законодательство, он опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Проект предусматривает создание в России особого правового режима для иностранцев, желающих пройти обучение в нашей стране. Этот режим будет позволять не сниматься с учета на время каникул на родине. Сейчас иностранные студенты получают разрешения на пребывание в России на общих основаниях.