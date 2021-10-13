В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 83.19
Войти в почту

В России облегчат получение виз иностранным студентам

Свободная прессаиещё 2
14 минут назад

Упростить пребывание в РФ иностранным студентам решили в Министерстве внутренних дел. Подготовлен соответствующий проект изменений в законодательство, он опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Иностранным студентам упростят пребывание в России
Фото: ТАССТАСС

Проект предусматривает создание в России особого правового режима для иностранцев, желающих пройти обучение в нашей стране. Этот режим будет позволять не сниматься с учета на время каникул на родине. Сейчас иностранные студенты получают разрешения на пребывание в России на общих основаниях.

«В целях упрощения процедуры пребывания (проживания) указанной категории лиц на территории РФ и их последующей легализации законопроектом предлагается дополнение статьей 62, в соответствии с которой иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования», – сказано в дополнительной записке к документу.

Ранее «СП» писала о том, что в России предлагают усовершенствовать процедуру получения разрешения на оружие, включив в схему МВД и ФСБ.

Общество,Образование,Мигранты,Законопроекты,ФСБ,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители