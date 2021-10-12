Воссоединение детеныша выдры с семьей в петербургском океанариуме. Видео

В петербургском океанариуме показали, как детёныш выдры Сарочка вновь вернулась к своей семье. Об этом сообщает "Петербургский дневник" . Видео трогательного момента опубликовали сегодня в группе океанариума во «ВКонтакте».

Малышку, которая ещё не перешла на твёрдую пищу, пришлось отлучить от мамы из-за окончания у неё периода грудного вскармливания – выхаживали её ветеринары. Отмечается, что Сарочку легко отличить от остальных малышей: она самая упитанная, воспитанная и спокойная.