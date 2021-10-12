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Воссоединение детеныша выдры с семьей в петербургском океанариуме. Видео

Александр Кузьмин
48 минут назад

В петербургском океанариуме показали, как детёныш выдры Сарочка вновь вернулась к своей семье. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Видео трогательного момента опубликовали сегодня в группе океанариума во «ВКонтакте».

«Сегодня Сарочка вернулась к родным! – поделились радостной новостью в океанариуме.

Малышку, которая ещё не перешла на твёрдую пищу, пришлось отлучить от мамы из-за окончания у неё периода грудного вскармливания – выхаживали её ветеринары. Отмечается, что Сарочку легко отличить от остальных малышей: она самая упитанная, воспитанная и спокойная.

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