Театр имени Вахтангова отменил спектакли с Гришаевой

Театр имени Вахтангова отменил два спектакля с участием Нонны Гришаевой из-за подозрения на коронавирус у актрисы, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

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По его словам, тест Гришаевой на COVID-19 оказался положительным. После этого она сдала еще один тест – он был отрицательным. Симптомов заболевания у артистки нет.

«Чувствует себя прекрасно, находится дома. Через пять дней будет еще один тест сдавать», - сообщил Крок.

Если третий тест окажется отрицательным, Гришаеву выпишут, и она сможет вернуться к работе.

«Хотя она себя прекрасно чувствует и готова играть, но мы не хотим рисковать ни зрителями, ни партнерами, ни музыкантами, ни артистами, ни служащими театра, поэтому мы вынуждены два наших спектакля с ее участием были отменить», - добавил директор театра.

Речь идет о двух показах спектакля «Люся. Признание в любви», где Нонна Гришаева исполняет роль легендарной актрисы Людмилы Гурченко. Спектакли были запланированы на 7 и 13 октября.