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В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Елена Прошина
21 минуту назад

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление об обязательной вакцинации 80% работников нескольких отраслей.

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе отмечается, что с 6 сентября в городе наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией от 10 до 27%. Количество госпитализированных больных за прошедшую неделю увеличилось на 18%, при этом все больше болеют работники предприятий и организаций, связанных с обслуживанием населения.

На основе этого Башкетова постановила обеспечить проведение вакцинации 80% сотрудников образования, здравоохранения, соцобслуживания, торговли и общепита (включая курьерские доставки), транспорта (включая такси), салонов красоты, фитнес-центров, бань, СПА-салонов, клиентских подразделений банков, почты, МФЦ, ЖКХ и энергетики, культурно-просветительских мероприятий.

Также сделать прививку от COVID-19 должны гражданские и муниципальные служащие, органы государственной власти и их подведомственные организации.

В качестве сроков врач указала 15 ноября и 15 декабря 2021 года. К середине следующего месяца не менее 80% работников указанных в постановлении отраслей должны сделать первый укол двух- или однокомпонентным препаратом. До 15 декабря им необходимо полностью завершить вакцинацию.

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