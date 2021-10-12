Отец рассказал об угрозах в адрес 9-летней студентки МГУ

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой рассказал о травле и угрозах.
По словам Евгения Теплякова, неизвестные лица пытаются организовать травлю его семьи и добиться исключения Алисы из университета.
Отец девочки-вундеркинда заявил, что у него есть скриншоты с угрозами в адрес Алисы.
«У нас есть записи, на которых Алисе обещают руки сломать. "Она здесь учиться не будет", "Мы ее вышвырнем", "Папашу в психушку закрыть"», - перечислил Евгений Тепляков в интервью «Москве 24».
По его словам, некоторые люди и СМИ «очень негативно» настроены к его семье. При этом он не может обратиться в полицию из-за угроз, потому что недоброжелателей слишком много.
Он обратил внимание, что нападки в адрес Алисы чаще всего поступают из анонимных источников.
Алиса Теплякова в 8 лет успешно сдала ЕГЭ по биологии, информатике, русскому языку и профильной математике, став самой молодой россиянкой, освоившей школьную программу. После она успешно сдала вступительные испытания на психологическом факультете МГУ имени Ломоносова и поступила на платное отделение.