Отец рассказал об угрозах в адрес 9-летней студентки МГУ

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой рассказал о травле и угрозах.

По словам Евгения Теплякова, неизвестные лица пытаются организовать травлю его семьи и добиться исключения Алисы из университета.

Отец девочки-вундеркинда заявил, что у него есть скриншоты с угрозами в адрес Алисы.

«У нас есть записи, на которых Алисе обещают руки сломать. "Она здесь учиться не будет", "Мы ее вышвырнем", "Папашу в психушку закрыть"», - перечислил Евгений Тепляков в интервью «Москве 24».

По его словам, некоторые люди и СМИ «очень негативно» настроены к его семье. При этом он не может обратиться в полицию из-за угроз, потому что недоброжелателей слишком много.

Он обратил внимание, что нападки в адрес Алисы чаще всего поступают из анонимных источников.