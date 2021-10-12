Пропавший кот Ося из музея Ахматовой вернулся домой. Видео

Кота Осю из музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербурга вернули домой. Об этом говорится в сообщении учреждения на официальной странице во «ВКонтакте».

Работники музея сообщили, что Ося получил необходимые ему лекарства, поел и начал приходить в себя.