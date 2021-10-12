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Вассермана заметили в Госдуме с загадочным гаджетом

Lenta.ru
1 час назад

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, накануне вошедший в состав фракции «Справедливая Россия», был замечен в Госдуме с загадочным гаджетом на шее и без своей знаменитой жилетки. Об этом сообщает «ВестиFM» в своем Telegram-канале.

Вассермана заметили в Думе с загадочным гаджетом
Фото: ТАССТАСС

Публицист рассказал журналистам, что решил оставить жилетку дома, потому что опасался из-за возможных проблем при входе.

«Решил, что сначала надо будет разобраться с правилами охраны, а потом уже решать, что носить», — объяснил он.

Вассерман уточнил, что загадочный гаджет, с которым он пришел в Госдуму, — это обычный планшет.

телеграм-канал «ВестиFM+»

Телеведущий добавил, что его первый день в Госдуме прошел в обычном рабочем режиме.

Ранее стало известно, что Вассерман был принят единогласным решением в состав фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме восьмого созыва. В разговоре с ТАСС телеведущий отметил, что, несмотря на сотрудничество со «Справедливой Россией», он не собирается становиться членом этой партии.

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До этого сообщалось, что Вассерман одержал победу на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы. По данным ЦИК, публицист набрал 33,66 процента голосов. Его соперники Сергей Обухов (КПРФ) и Алена Попова («Яблоко») получили 24,18 и 6,92 процента голосов соответственно.

Общество,Алена Попова,Сергей Обухов,Анатолий Вассерман,КПРФ,Справедливая Россия,Партия "Яблоко",Госдума,ИТАР-ТАСС,
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