Disney показала первый трейлер ремейка "Один дома"

Компания Disney+ представила трейлер перезапуска кинофраншизы «Один дома». Ролик к фильму под названием «Один в милом доме» («Home, sweet home alone») опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios.

Как и в фильме с Маколеем Калкиным, главным героем ленты является мальчик, оставшийся дома на Рождество. Его роль досталась 13-летнему Арчи Йейтсу, который снялся в фильме «Кролик Джоджо». По сюжету ему предстоит защищать семейную реликвию, которую пытается украсть семейная пара грабителей.