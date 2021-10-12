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Disney показала первый трейлер ремейка "Один дома"

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Компания Disney+ представила трейлер перезапуска кинофраншизы «Один дома». Ролик к фильму под названием «Один в милом доме» («Home, sweet home alone») опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios.

Как и в фильме с Маколеем Калкиным, главным героем ленты является мальчик, оставшийся дома на Рождество. Его роль досталась 13-летнему Арчи Йейтсу, который снялся в фильме «Кролик Джоджо». По сюжету ему предстоит защищать семейную реликвию, которую пытается украсть семейная пара грабителей.

Режиссером новой ленты стал Дэн Мейзер, известный по фильмам «Даю год» и «Дедушка легкого поведения». Картина станет первым проектом после слияния Disney и Fox.

Общество,Видео,Дэн Мейзер,Walt Disney,
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