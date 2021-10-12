«Хотя бы потому что у нас сейчас наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде жестче, чем в абсолютном большинстве стран Европы. Конечно, можно поставить перед собой цель сделать, как в арабских странах, и ввести смертную казнь за пьяное ДТП путем отсечения головы. Но при этом надо посмотреть их статистику и понять, что даже с такими жестким наказанием какое-то число негодяев осмеливается сесть за руль в пьяном виде. В любой стране есть некоторое количество маргиналов, для которых закон не писан. И самое главное - не придумать новое наказание, а придумать, как у этих людей убрать возможность сесть за руль. Потому что и сегодня есть наказания, которые для них придуманы. Но человек, у которого, что называется, нет башки, даже если его 33 раза лишили прав, он все равно попытается сесть за руль. То есть надо придумать, как работать с этой группой людей. Это психологи, это семья и школа, это нетерпимое отношение в обществе и так далее... Время быстрых решений, когда можно было ввести новое наказание и это приводило к снижению аварийности, прошло. Сейчас скорее время воспитательных мер и неотвратимости уже существующих наказаний», - сказал автоэксперт.