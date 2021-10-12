Автоэксперты в беседе с «Рамблером» оценили инициативу ужесточить наказание для нетрезвых водителей и ввести для них уголовную ответственность.
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил, что «бороться с пьянством за рулем надо самым беспощадным образом». По его словам, в России в данном вопросе за последние 20 лет произошли значительные улучшения, однако «дальше ужесточать наказание несколько чрезмерно».
«Хотя бы потому что у нас сейчас наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде жестче, чем в абсолютном большинстве стран Европы. Конечно, можно поставить перед собой цель сделать, как в арабских странах, и ввести смертную казнь за пьяное ДТП путем отсечения головы. Но при этом надо посмотреть их статистику и понять, что даже с такими жестким наказанием какое-то число негодяев осмеливается сесть за руль в пьяном виде. В любой стране есть некоторое количество маргиналов, для которых закон не писан. И самое главное - не придумать новое наказание, а придумать, как у этих людей убрать возможность сесть за руль. Потому что и сегодня есть наказания, которые для них придуманы. Но человек, у которого, что называется, нет башки, даже если его 33 раза лишили прав, он все равно попытается сесть за руль. То есть надо придумать, как работать с этой группой людей. Это психологи, это семья и школа, это нетерпимое отношение в обществе и так далее... Время быстрых решений, когда можно было ввести новое наказание и это приводило к снижению аварийности, прошло. Сейчас скорее время воспитательных мер и неотвратимости уже существующих наказаний», - сказал автоэксперт.
По словам Моржаретто, усиление наказания для нетрезвых водителей - «это очень коррупционная вещь».
«В руках сотрудника появляется огромная еловая дубина. Сможет ли он воспользоваться этой дубиной правильно? Не появится ли у него мысль каким-то образом заработать на этом? Любой специалист по коррупции говорит, что такие вещи гипотетически могут привести к очень серьезному взрыву коррупции внизу», - добавил специалист.
Почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский выразил мнение, что в случае реализации инициативы «будет большой скандал». По его словам, у соответствующего законопроекта возникнут проблемы при рассмотрении в Госдуме и, помимо этого, такой документ противоречит «постулатам президента».
«Десять лет назад, проводя заседание Госсовета по теме безопасности дорожного движения, нам президент сказал, что в деле безопасности дорожного движения на первом месте - строительство новых дорог, туннелей, эстакад, на втором месте - оперативное прибытие скорой помощи к месту ДТП, третье - повышение качества подготовки водительских кадров. В нашей стране все это делается день за днем. Но президент не сказал: "Репрессии". Президент сказал строить. А нам предлагают новые репрессии. Конституция гласит: никто не может быть наказан за одно деяние дважды. Если ты совершил деяние на дороге, значит, отвечай на дороге. А нам что предлагают? Лишать права управления самолетом, поездом и еще "тридцать три удовольствия". Это уже тематика Конституционного суда», - сказал Ольшанский.
Вице-президент Движения автомобилистов также выразил мнение, что ужесточение наказания за езду в нетрезвом виде может привести к повышению уровня коррупции. По его словам, если нетрезвый водитель будет знать, что ему грозит не административная, а уголовная ответственность, то он в случае остановки сотрудником ГИБДД будет предлагать тому более крупную взятку.
«Да, нельзя говорить, что все инспекторы - взяточники. Но очевидно, что такой законопроект порождает взятки. Поэтому я думаю, что вокруг такого законопроекта будет очень острая полемика», - добавил адвокат.
Автоэксперт Андрей Ломанов напомнил, что в России не раз ужесточали наказание за вождение в нетрезвом виде.
«Мы ужесточаем наказание, то есть следствие, а не пытаемся сделать так, чтобы пьяные не садились за руль. К сожалению, именно этого не удается сделать. Как правило, у нас человек понимает, что натворил бед, уже постфактум, когда все уже свершилось. И от того, какое наказание он понесет, - другим уже не легче. Поэтому работать нужно на опережение, стараться сделать так, чтобы водители пьяными не садились за руль», - сказал Ломанов.
Он уточнил, что сейчас в России «все отдано на откуп комплексу фотовидеофиксации нарушений, который не фиксирует пьяных водителей».
«Работа инспекторов на дорогах очень локальна, она не может выявить большое количество людей подшофе. Мы не работаем над тем, чтобы люди не садились пьяными за руль, чтобы отсекать их на ранних этапах, а в очередной раз работаем кнутом налево и направо. Так проблема не решается. К сожалению, человек, который уже крепко выпил, он неадекватен. И в его голове нет причинно-следственной связи между автомобилем, последующим возможным страшным ДТП и наказанием за это», - заявил специалист.
Ломанов также вспомнил о европейском опыте, где за десятилетия была выработана система, позволяющая избежать появления на дорогах большого числа водителей в состоянии сильного алкогольного опьянения.
«У них достаточно большое допустимое промилле. Человек может вкусно поужинать, выпить два и даже три бокала вина, после чего поехать домой, если он нормально себя чувствует и контролирует свои действия. У нас же, если у человека условно есть какой-то "выхлоп", - его начинают "разводить" (после остановки инспекторами - прим. ред.). То есть коррупцию здесь мы не излечили, наказание мы делаем максимально жестким, а результат один и тот же: пьяные люди садятся за руль и совершают тяжелые ДТП», - отметил он.
Ранее «Коммерсант» сообщил о планах российского правительства ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. По данным издания, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ряду ведомств проработать вопрос о введении для пьяных водителей уголовной ответственности и пожизненном лишении прав. До 1 ноября Минздрав, МВД и Минюст должны представить согласованные предложения по введению уголовной ответственности для водителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии. Также МВД РФ вместе с другими ведомствами разработает «единый механизм прекращения (ограничения)» прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта. Если водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, он может лишиться возможности управления самоходным, колесным, авиационным, водным и железнодорожным видами транспорта, а также права на хранение, владение и ношение оружия. В настоящий момент КоАП предусматривает для пьяных водителей штраф и лишение прав на три года. Водитель, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, может лишиться свободы на срок до трех лет.