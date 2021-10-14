Тюменцев возмутила перспектива введения QR-кодов в регионе

После анонсирования введения с 8 ноября QR-кодов в Свердловской области для посещения музеев, выставок, концертных залов, санаториев, баз отдыха и тренажерных залов, жители Тюменской области предположили, что местные власти могут прибегнуть к аналогичным мерам профилактики распространения коронавируса. Свое недовольство по этому поводу они выразили в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

Фото: Денис Моргунов © URA.RU Денис Моргунов © URA.RU

«Про Уфу и Казань уже написали. Такие же вести пришли из Екатеринбурга. Осталось 350 км и придут к нам всяческие ограничения», — заявил анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей к перспективе возможного введения QR-кодов на территории Тюменской области отнеслись скептически. «А если медотвод, то дома забаррикадироваться?», — поинтересовалась Наталья Тюменская. «Ну и чего они добьются? Все будут плакать без музеев и выставок?», — отметила Вера Махмутова. «Если люди перестанут ходить в такие заведения, то это будет экономически не выгодно и эти ограничения снова уберут», — предположила Эльвира Исмакова.

В региональном оперативном штабе Тюменской области на вопрос о возможном введении подобных ограничений на территории региона порекомендовали следить за официальной информацией. «Обо всех решениях о введенных ограничениях или их отмене оперативно сообщается в официальном канале оперативного штаба Тюменской области», — ответили там на запрос URA.RU.