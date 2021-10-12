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Дробыш назвал Маркина «эталоном русского офицера»

Алиса Селезнёва
22 минуты назад

Бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин был «эталоном русского офицера». Об этом NEWS.ru заявил музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

Дробыш назвал Маркина «эталоном русского офицера»
Фото: РамблерРамблер

Сегодня Следственный комитет России сообщил о смерти Владимира Маркина. В следкоме подчеркнули, что благодаря его «неординарным решениям» и «грамотному подходу» ведомство смогло настроить взаимодействие со СМИ.

Владимир Маркин работал в должности начальника пресс-службы СКР с момента его выделения из состава Генпрокуратуры в 2007 году. В октябре 2016 года глава государства освободил его от занимаемого поста. В СК России уточнили, что последние годы генерал-майор юстиции боролся с тяжелым заболеванием.

По словам Дробыша, они сотрудничали с Маркиным во время записи песни «Родина», которую экс-представитель СК исполнял вместе со Стасом Пьехой.

«Владимир Иванович был эталонным русским офицером, всегда подтянутым, мы с ним играли в хоккей. Мы с ним записывали песни, он неплохо пел, хотели записать альбом. Последние годы он тяжело болел», — отметил музыкант.

Также, по словам продюсера, Маркин в эфире Русской службы новостей представлял произведение «Сторонка», которое написал Дробыш.

Общество,Стас Пьеха,Виктор Дробыш,Владимир Маркин,Генпрокуратура РФ,СКР,
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