Дробыш назвал Маркина «эталоном русского офицера»

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Сегодня Следственный комитет России сообщил о смерти Владимира Маркина. В следкоме подчеркнули, что благодаря его «неординарным решениям» и «грамотному подходу» ведомство смогло настроить взаимодействие со СМИ.

Владимир Маркин работал в должности начальника пресс-службы СКР с момента его выделения из состава Генпрокуратуры в 2007 году. В октябре 2016 года глава государства освободил его от занимаемого поста. В СК России уточнили, что последние годы генерал-майор юстиции боролся с тяжелым заболеванием.

По словам Дробыша, они сотрудничали с Маркиным во время записи песни «Родина», которую экс-представитель СК исполнял вместе со Стасом Пьехой.

«Владимир Иванович был эталонным русским офицером, всегда подтянутым, мы с ним играли в хоккей. Мы с ним записывали песни, он неплохо пел, хотели записать альбом. Последние годы он тяжело болел», — отметил музыкант.