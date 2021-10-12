Минздрав сообщил о начале вакцинации детей от COVID-19

Через две недели по всей России стартует вакцинация детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. Такое решение было принято министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, сообщает источник URA.RU.

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«Мурашко заявил, что через две недели по всей России будет начата вакцинация детей. Затронет подростков в возрасте от 12 до 17 лет», — уточнил источник издания.

В российских регионах уже начали вводить обязательную вакцинацию. Также власти страны вводят систему QR-кодов для посещения общественных мероприятий и организаций. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что молодость теперь - не страховка от тяжелой формы коронавирусной инфекции. Слова министра цитировало ТАСС.

«Мы могли видеть пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации, и которым до 30 лет. Молодой возраст, получается, сегодня - не страховка от болезни и ее осложнений», - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.