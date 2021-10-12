Минздрав сообщил о начале вакцинации детей от COVID-19

Через две недели по всей России стартует вакцинация детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. Такое решение было принято министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, сообщает источник URA.RU.
«Мурашко заявил, что через две недели по всей России будет начата вакцинация детей. Затронет подростков в возрасте от 12 до 17 лет», — уточнил источник издания.
В российских регионах уже начали вводить обязательную вакцинацию. Также власти страны вводят систему QR-кодов для посещения общественных мероприятий и организаций. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что молодость теперь - не страховка от тяжелой формы коронавирусной инфекции. Слова министра цитировало ТАСС.
«Мы могли видеть пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации, и которым до 30 лет. Молодой возраст, получается, сегодня - не страховка от болезни и ее осложнений», - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Кроме этого, министр здравоохранения РФ ранее уточнил, что дети составляют 12-13% от всех зараженных коронавирусной инфекцией в стране. И добавил, что вопрос по поводу вакцинации подростков в России будет решен в течение ближайших двух недель.