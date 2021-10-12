Мурашко: молодость уже не страховка от тяжелого течения COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что молодость уже не является страховкой от тяжелой формы COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы наблюдали пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, в настоящее время не является страховкой от болезни и ее осложнений», - отметил он в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Также министр ранее уточнил, что дети составляют 12-13% от всех зараженных коронавирусом в России. И добавил, что вопрос о вакцинировании подростков в стране должен решиться в течение двух ближайших недель.

Ранее Мурашко предупреждал, что применение антибиотиков в лечении ковида не нужно и опасно. Потребность в таких препаратах возникает только при осложнениях, отмечал он. Также министр уточнял, что антибиотики используются в терапии бактериальных, а не вирусных инфекций.

Кроме этого, сегодня, 12 октября появилась информация о закрытии 605 школ по всей России, в 25 регионах, из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом журналистам сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.