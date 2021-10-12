В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 83.96
Войти в почту

Мурашко: молодость уже не страховка от тяжелого течения COVID-19

Анна Безрукова
45 минут назад

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что молодость уже не является страховкой от тяжелой формы COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Мурашко: молодость уже не страховка от тяжелого течения COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы наблюдали пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, в настоящее время не является страховкой от болезни и ее осложнений», - отметил он в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Также министр ранее уточнил, что дети составляют 12-13% от всех зараженных коронавирусом в России. И добавил, что вопрос о вакцинировании подростков в стране должен решиться в течение двух ближайших недель.

Ранее Мурашко предупреждал, что применение антибиотиков в лечении ковида не нужно и опасно. Потребность в таких препаратах возникает только при осложнениях, отмечал он. Также министр уточнял, что антибиотики используются в терапии бактериальных, а не вирусных инфекций.

Кроме этого, сегодня, 12 октября появилась информация о закрытии 605 школ по всей России, в 25 регионах, из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом журналистам сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

По данным оперштаба, по информации на 12 октября суточный прирост зараженных коронавирусом в России достиг 636, общее число случаев составило 73 512. Лечение в больницах проходят 1 095 пациентов, в амбулаторных условиях - 6,5 тыс.

Общество,Михаил Мурашко,Анна Попова,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители