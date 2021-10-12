Российские стендаперы Александр Ни и Ариана Лолаева извинились за шутку про осетинский пирог и женские гениталии после негативной реакции.

Стендаперы записали видеоролики, которые сейчас являются единственным контентом на их страницах. «Я совершила непоправимую ошибку. Наказание за все это я уже понесла и буду нести дальше», — говорит плачущая Ариана на видео в Instagram.

«Еще раз приношу извинения всем, кого задел. Я не отдавал себе отчет, сейчас я все осознал и впредь буду следить за выражениями», — обещает на своей странице в социальной сети Александр Ни.

Запись выступления, прошедшего еще в 2020 году, распространилась по Сети только сейчас и вызвала негодование среди осетин, для которых пироги символизируют бога, солнце и землю.