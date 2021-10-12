Инфекционист назвал условие появления новой вакцины от COVID-19

Новая вакцина от коронавирусной инфекции потребуется, когда эффективность существующих препаратов станет меньше и вакцинный иммунитет упадет до 50%. Такое условие появления очередной вакцины от COVID-19 ТАСС назвал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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«Если он будет менее 50%, вакцинация фактически утратит смысл, и нужно будет разрабатывать новую вакцину. Следует быстро вакцинироваться в настоящее время тем, что есть, чтобы не пройти еще один круг», — заявил медик.

Он также уточнил, что существующие сейчас вакцины уже снизили свою эффективность приблизительно на 30%. Это происходит по причине мутаций коронавируса, в результате которых он совершенствуется в своей борьбе, в частности с вакцинным иммунитетом.

Как полагает Жемчугов, возможно, эти мутации приведут к тому, что иммунитет к вирусу еще больше уменьшится.