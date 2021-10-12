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Инфекционист назвал условие появления новой вакцины от COVID-19

Анна Безрукова
54 минуты назад

Новая вакцина от коронавирусной инфекции потребуется, когда эффективность существующих препаратов станет меньше и вакцинный иммунитет упадет до 50%. Такое условие появления очередной вакцины от COVID-19 ТАСС назвал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Инфекционист назвал условие появления новой вакцины от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если он будет менее 50%, вакцинация фактически утратит смысл, и нужно будет разрабатывать новую вакцину. Следует быстро вакцинироваться в настоящее время тем, что есть, чтобы не пройти еще один круг», — заявил медик.

Он также уточнил, что существующие сейчас вакцины уже снизили свою эффективность приблизительно на 30%. Это происходит по причине мутаций коронавируса, в результате которых он совершенствуется в своей борьбе, в частности с вакцинным иммунитетом.

Как полагает Жемчугов, возможно, эти мутации приведут к тому, что иммунитет к вирусу еще больше уменьшится.

Ранее глава BioNTech Угур Шахин заявил, что новая вакцина от COVID-19 может потребоваться в будущем году. Он считает, что распространяющиеся сейчас в мире штаммы инфекции более заразные, чем те, с которыми пришлось столкнуться в 2020-м году. При этом они схожи, что позволяет с эффективностью применять нынешние вакцины. Опасность состоит в том, что в перспективе они могут перестать работать.

Общество,Владислав Жемчугов,ИТАР-ТАСС,
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