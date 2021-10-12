Картошку сбросили над Якутским селом с самолета. Видео

В Якутии над селом сбросили 8 мешков с картошкой. Такой вид доставки социально значимых продуктов выбрала подрядная организация. Видео «десантирования» продуктов питания появилось в распоряжении Telegram-канала «Подъем».
Как сообщил изданию районный глава Яков Елисеев, обычно доставка осуществлялась вертолетом.
«Скинули пока только картошку. Она у нас по 75 руб. Весь провоз республика берет на себя, потому стоимость не такая уж космическая. Еще два рейса сделают. Фрукты еще должны доставить, так все сейчас в напряженном ожидании: тоже будут сбрасывать?» – поинтересовался руководитель района.