Пока вы спали: новый прогноз по COVID-19 и суверенитет Японии на Курилах

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Фото: Рамблер Рамблер

Обновлен прогноз по заболеваемости COVID-19 в России

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Математики СПбГУ составили прогноз, согласно которому в России к середине ноября по оптимистичному сценарию количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки составит 26,5 тыс., а по пессимистичному - 35 тыс. Об этом пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что в первую неделю ноября можно ожидать от 920 тысяч до 1 миллиона активно болеющих россиян. Они связали рост заболеваемости с несоблюдением масочного режима, распространением новых штаммов и началом учебного года.

Японский премьер призвал решить проблему Южных Курил

Новый премьер Японии Фумио Кисида заявил, что на принадлежащие России острова Итуруп, Кунашир Хабомаи и Шикотан распространяется суверенитет Токио. Он намерен добиваться от России передачи Японии этих территорий, сообщает «Свободная пресса».

При этом руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов считает заявление Фумио Кисиды по Курилам вынужденным, он также уверен, что России и Японии не удастся в скором времени добиться заключения мирного договора и решения вопроса с островами из-за жесткой позиции сторон.

Россия рискует потерять крупнейший рынок сбыта патронов

Из-за новых санкций США по американскому Закону о контроле за химическим и биологическим оружием российские производители патронов могут потерять крупнейший рынок сбыта. Об этом пишет РБК.

Поставки из России составляют до 21% американского импорта боеприпасов и около 4% всего рынка США. За восемь месяцев текущего года из России было ввезено патронов на сумму $114 млн — почти как за весь прошлый год (около $118 млн), следует из американских таможенных данных.

Грузия может изменить расклад сил на Южном Кавказе

Нестабильная политическая ситуация в Грузии на фоне второго тура парламентских выборов может осложнить ситуацию и на Южном Кавказе, где уже усилили свое влияние Турция, Россия и Иран. Об этом пишет «Свободная пресса».

Издание отметило, что «есть все основания говорить о затяжном политическом кризисе» в Грузии, который может привести к непредсказуемым последствиям в региональной политике. Сейчас в регионе Турция создала военно-политический союз с Азербайджаном, Россия защищает союзную ей Армению, а также обострились ирано-азербайджанские отношения.

Госдума определилась с составом комитетов

Сегодня на первом заседании обновленный состав Госдумы восьмого созыва должен утвердить составы комитетов, выбрать спикера и его заместителей. Об этом пишет «Коммерсант».