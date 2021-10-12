В России модернизируют ливневки

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою до 15 октября этого года представить предложения по модернизации ливневой канализации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания у чиновника. По оценкам специалистов, на проработку стоков в крупных городах может потребоваться порядка 250 миллиардов рублей.
По информации экспертов, в большей части российских городов ливневая канализация изношена на 60-90%, а в некоторых ее просто нет.
«Модернизация ливневых канализаций в городах — это актуальный вопрос, который обсуждался в рамках совещания у заместителя председателя правительства. До поступления материалов от Минстроя говорить о конкретных мероприятиях преждевременно», — заявили в аппарате Хуснуллина.
В Минстрое отметили, что работу, связанную с ливневками стоит синхронизировать с благоустройством территорий, развитием дорожного хозяйства, а также реконструкцией очистных сооружений.
Отмечается, что на сегодняшний день все больше городов разрабатывают мастер-планы, и на этапе их формирования необходимо учитывать строительство и реконструкцию коммунальных сетей, в частности, и ливневых канализаций.
«На данный момент Минстрой ведет проработку предложений по реализации мероприятий, направленных на модернизацию ливневой канализации. Предложения будут разработаны и представлены в правительство РФ в установленный срок», — уточнили в министерстве.