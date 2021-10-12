В России модернизируют ливневки

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою до 15 октября этого года представить предложения по модернизации ливневой канализации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания у чиновника. По оценкам специалистов, на проработку стоков в крупных городах может потребоваться порядка 250 миллиардов рублей.

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По информации экспертов, в большей части российских городов ливневая канализация изношена на 60-90%, а в некоторых ее просто нет.

«Модернизация ливневых канализаций в городах — это актуальный вопрос, который обсуждался в рамках совещания у заместителя председателя правительства. До поступления материалов от Минстроя говорить о конкретных мероприятиях преждевременно», — заявили в аппарате Хуснуллина.

В Минстрое отметили, что работу, связанную с ливневками стоит синхронизировать с благоустройством территорий, развитием дорожного хозяйства, а также реконструкцией очистных сооружений.

Отмечается, что на сегодняшний день все больше городов разрабатывают мастер-планы, и на этапе их формирования необходимо учитывать строительство и реконструкцию коммунальных сетей, в частности, и ливневых канализаций.