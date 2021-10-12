Исследование Rambler&Co: Каждый пятый россиянин планирует занять руководящую должность в ближайший год

Согласно опросу, среди качеств хорошего руководителя коллеги ценят более всего профессионализм, стратегическое видение и спокойствие

16 октября во многих странах мира отмечается День босса – праздник руководителей и лидеров команд. Помимо профессиональных обязанностей они отвечают и за атмосферу в коллективе. Медиахолдинг Rambler&Co узнал у двух сторон – руководителей и подчинённых, насколько часто они сталкиваются с конфликтами на работе.

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По результатам опроса, у 30% руководителей не случается конфликтов с командой. У 44% опрошенных россиян конфронтация связана с профессиональными качествами сотрудников, у 15% – с неверно принятыми решениями, у 6% – с зарплатой, и каждый двадцатый (5%) ссорится по личным причинам.

77% решают проблемные ситуации благодаря поиску компромисса, в то время как 11% просто перестают работать вместе с конфликтными подчинёнными. 9% предпочитают оставаться при своём мнении и ждать, когда инцидент будет исчерпан, 3% для решения споров привлекают третью сторону.

Почти на те же вопросы отвечали люди, которые не занимают руководящих должностей. Из них у 47% не случается конфликтов с начальством.

Подчинённые ссорятся с вышестоящими коллегами чаще всего (23%) по причине неверно принятых решений, 13% – из-за профессиональных качеств, каждый десятый – из-за вопросов, связанных с зарплатой. Только 7% конфликтуют по личным причинам.

53% решают проблемные ситуации благодаря поиску компромисса, а 36% предпочитают остаться при своём мнении и не выяснять отношения. 9% меняют работу, 2% идут до конца и привлекают третью сторону для решения конфликта.

Если сравнить ответы обеих сторон, то руководителей больше волнуют профессиональные качества сотрудников, чем наоборот (44% против 13%). При этом подчинённые чаще сомневаются в правильных решениях руководства, но скорее останутся при своём мнении и не начнут конфликт первыми.

Среди качеств хорошего руководителя коллеги ценят более всего профессионализм (20%), стратегическое видение (15%), спокойствие (12%), стрессоустойчивость (11%) и вежливость (11%). Среди других характеристик называются коммуникабельность (10%), рациональность (9%), эрудированность (7%), харизматичность (5%).

При этом почти у половины (47%) опрошенных сотрудников нет амбиций стать руководителями. Каждый пятый (20%) твёрдо намерен этого добиться в ближайший год, 17% ответили, что их решение будет зависеть от конкретной компании. 16% надеются на повышение, но пока не составляли конкретных планов по достижению цели.