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Сборная России после победы над Словенией спела с Карпиным песню «Валера». Видео

Александр Кузьмин
34 минуты назад

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подпел игрокам в раздевалке после победы над Словенией. Снятое одним из спортсменов видео публикует Telegram-канал «RT на русском». На кадрах футболисты спели песню в честь Карпина «Валера, Валера».

В минувший понедельник россияне одержали победу над командой Словении в Мариборе, встреча завершилась со счетом 2:1.

Подопечные Карпина заняли лидирующую позицию в отборочной группе Н, они набрали 19 очков и сейчас опережают команду Хорватии на два бала. Российская сборная гарантировала стыковые матчи за право поучаствовать в чемпионате мира в Катаре.

Хорваты позади: Россия стала первой в отборе

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