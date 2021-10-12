Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подпел игрокам в раздевалке после победы над Словенией. Снятое одним из спортсменов видео публикует Telegram-канал «RT на русском». На кадрах футболисты спели песню в честь Карпина «Валера, Валера».

В минувший понедельник россияне одержали победу над командой Словении в Мариборе, встреча завершилась со счетом 2:1.