В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.64EUR 82.93BRENT 83.73
Войти в почту

Появились подробности смерти экс-представителя СК Маркина

Елена Прошина
26 минут назад

Бывший официальный представитель Следственного комитет России Владимир Маркин, о смерти которого стало известно сегодня утром, долгое время тяжело болел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Появились подробности смерти экс-представителя СК Маркина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

От какой именно патологии страдал 64-летний мужчина – не уточняется.

Напомним, что Владимир Маркин родился в 1956 году в Челябинске, в 1986 году переехал в Москву. Окончил факультет журналистики МГУ, в начале и середине 90-х он работал на Центральном телевидении, позже в ВГТРК, где вел ток-шоу «Карьера» на канале РТР. Впоследствии, в начале 2000-х был продюсером информационного вещания на НТВ и исполнительным продюсером телеканала «Россия».

На работу в СКР Маркин поступил в 2007 году. На пост руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ генерал-майор юстиции поступил в 2011 году, покинул ведомство в октябре 2016 года, став первым заместителем гендиректора "Русгидро", в этой должности проработав до февраля 2019-го. Он также руководил комитетом Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками.

Общество,Владимир Маркин,РФС,Русгидро,МГУ,СКР,НТВ,ВГТРК,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители