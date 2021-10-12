Появились подробности смерти экс-представителя СК Маркина

Бывший официальный представитель Следственного комитет России Владимир Маркин, о смерти которого стало известно сегодня утром, долгое время тяжело болел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
От какой именно патологии страдал 64-летний мужчина – не уточняется.
Напомним, что Владимир Маркин родился в 1956 году в Челябинске, в 1986 году переехал в Москву. Окончил факультет журналистики МГУ, в начале и середине 90-х он работал на Центральном телевидении, позже в ВГТРК, где вел ток-шоу «Карьера» на канале РТР. Впоследствии, в начале 2000-х был продюсером информационного вещания на НТВ и исполнительным продюсером телеканала «Россия».
На работу в СКР Маркин поступил в 2007 году. На пост руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ генерал-майор юстиции поступил в 2011 году, покинул ведомство в октябре 2016 года, став первым заместителем гендиректора "Русгидро", в этой должности проработав до февраля 2019-го. Он также руководил комитетом Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками.