Появились подробности смерти экс-представителя СК Маркина

Бывший официальный представитель Следственного комитет России Владимир Маркин, о смерти которого стало известно сегодня утром, долгое время тяжело болел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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От какой именно патологии страдал 64-летний мужчина – не уточняется.

Напомним, что Владимир Маркин родился в 1956 году в Челябинске, в 1986 году переехал в Москву. Окончил факультет журналистики МГУ, в начале и середине 90-х он работал на Центральном телевидении, позже в ВГТРК, где вел ток-шоу «Карьера» на канале РТР. Впоследствии, в начале 2000-х был продюсером информационного вещания на НТВ и исполнительным продюсером телеканала «Россия».