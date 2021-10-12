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В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от ковида

Анна Безрукова
52 минуты назад

Обязательную вакцинацию от COVID вводится в Подмосковье для сотрудников в сферах торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов.

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К 10 декабря полностью привиты должны как минимум 80% сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

"Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление 6 от 11.10.2021, предусматривающее дополнительные меры в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми. Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие",- сказано в сообщении.

По информации ведомства, руководство этих предприятий должно вакцинировать не менее 80% работников первым компонентом вакцины (или однокомпонентной) до 10 ноября, а вторым компонентом препарата до 10 декабря.

На прошлой неделе – с 4 по 10 октября - в столичном регионе был выявлен 12 041 случай заболевания COVID-19, что превысило показатель предыдущей недели почти на 20%.

В области можно обратиться в порядка 360 пунктов вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. Привиться можно также на предприятии или в СНТ.
Общество,Минздрав РФ,РИА Новости,
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