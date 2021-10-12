Космонавты МКС останутся без красной икры в Новый год

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров не заказали икру для своего новогоднего меню на МКС. Об этом ТАСС рассказал завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

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«Икру (красную, черную) не просили. На этот раз икры не будет», - пояснил Агуреев.

Как отметил завотделом питания, на Новый год члены экипажа получат то, что им будет доставлено на грузовом корабле «Прогресс МС-18» в конце октября.

Он рассказал, что в дополнительный набор для космонавта Петра Дуброва включили икру кабачковую, любительскую, баклажанную, дробленую бруснику, пюре из кураги, творог с облепиховым пюре, супы из шампиньонов, крестьянский, грибы по-старорусски, пюре картофельное с грибами, пюре картофельное с луком, кашу рисовую с курагой, кашу молочную пшеничную, кашу гречневую с молоком. Также для космонавта отправят заливного осетра, сливочный сыр, пюре из кураги, радужную форель, говяжий язык, желе, баранину с овощами.

«Для Антона Шкаплерова доставят ассорти мясное, говядину под майонезом, свинину рубленую с яйцом, телятину, чахохбили, мясо куриное с яйцом, омлет куриный с мясом, омлет с куриной печенью, мясо куриное с мускатным орехом, баранину с овощами, пюре картофельное с луком, молоко, чай черный и зеленый без сахара, чай с ароматом лимона без сахара, коврижку, бородинский хлеб, имбирное печенье», - добавил Агуреев.