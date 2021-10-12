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В российском регионе ввели обязательную самоизоляцию

Анна Безрукова
47 минут назад

В Башкирии с 13 октября вводится обязательная самоизоляция для жителей в возрасте старше 65 лет, которые не привились от коронавируса. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров, передает ТАСС.

В российском регионе ввели обязательную самоизоляцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы с Минздравом проанализировали показатели смертности, это преимущественно люди старше 60 лет, у которых были тяжелые заболевания. В этой связи мы на оперативном штабе пришли к договоренности, я сегодня подпишу указ — с 13 октября на территории республики будет введен режим самоизоляции для лиц, достигших 65 лет и старше. Это относится к тем, кто не вакцинирован», — уточнил Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве, трансляция велась на youtube-канале правительства республики.

Указывается, что с 12 октября без сертификатов о вакцинации и справок о перенесенной коронавирусной инфекции или об отрицательном ПЦР-тесте будет ограничено посещение торговых центров и частных музеев. С 18 октября это требование затронет салоны красоты.

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Со вторника в регионе начали действовать новые ограничения - для посещения ТЦ, кинотеатров, музеев, театров, библиотек, дворцов культуры требуется сертификат о вакцинации, справка о перенесенном в течение полугода ковиде или отрицательный ПЦР-тест.

По информации оперштаба, по данным на 12 октября суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией в РФ составил 636, общее количество случаев - 73 512. Лечение в стационарных условиях проходят 1 095 пациентов, амбулаторно - 6,5 тыс.

Общество,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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