В российском регионе ввели обязательную самоизоляцию

«Мы с Минздравом проанализировали показатели смертности, это преимущественно люди старше 60 лет, у которых были тяжелые заболевания. В этой связи мы на оперативном штабе пришли к договоренности, я сегодня подпишу указ — с 13 октября на территории республики будет введен режим самоизоляции для лиц, достигших 65 лет и старше. Это относится к тем, кто не вакцинирован», — уточнил Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве, трансляция велась на youtube-канале правительства республики.